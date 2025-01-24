В ЕК заявили о проблеме с выплатой финансовой помощи Киеву из-за Трампа

Еврокомиссия (ЕК) сможет финансировать Украину в течение 2025 года, однако в дальнейшем нужно будет получить одобрение администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис.
«Финансовая помощь Украине по крайней мере на этот год обеспечена... Мы не ожидаем, что эти деньги внезапно станут недоступными», — заявил Домбровскис в интервью Bloomberg TV, опубликованном в соцсети X еврокомиссара. Он отметил, что для продолжения оказания помощи после 2025 года нужны будут консультации с американской стороной.
В России неоднократно подчеркивали, что поставки военной техники и оружия Украине препятствуют мирным переговорам, а также подталкивают страны НАТО к прямому участию в конфликте. В Европе, однако, нет единой позиции относительно финансирования и поставок техники Киеву: Словакия, например, против того, чтобы ЕС взял на себя обязательства по поддержке Украины после сокращения помощи от США, пишет MK.RU.
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