Два трамвайных маршрута в Перми станут длиннее

Конкретные сроки департамент транспорта пока не называет
Протяженность двух пермских трамвайных маршрутов — №12 и №3 — продлит департамент транспорта города. Об этом сообщает со ссылкой на директора ведомства Анатолия Путина издание «ПроПермь».
«Сроки внедрения изменений в движение трамваев пока неизвестны. После возобновления движение трамваев по улице Мира, уже в этом году, немного продлим маршрут №12 будет немного продлен», — сообщил изданию Путин.
Предполагается, что конечной точкой маршрута станет не Разгуляй, а Пермская ярмарка. А маршрут №3 пойдет по улице Героев Хасана до АО «ВЕЛТА».
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