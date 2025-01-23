23 января 2025

Два трамвайных маршрута в Перми станут длиннее

В Перми планируют продлить два трамвайных маршрута
© Служба новостей «URA.RU»
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Конкретные сроки департамент транспорта пока не называет
Конкретные сроки департамент транспорта пока не называет Фото:

Протяженность двух пермских трамвайных маршрутов — №12 и №3 — продлит департамент транспорта города. Об этом сообщает со ссылкой на директора ведомства Анатолия Путина издание «ПроПермь».

«Сроки внедрения изменений в движение трамваев пока неизвестны. После возобновления движение трамваев по улице Мира, уже в этом году, немного продлим маршрут №12 будет немного продлен», — сообщил изданию Путин.

Предполагается, что конечной точкой маршрута станет не Разгуляй, а Пермская ярмарка. А маршрут №3 пойдет по улице Героев Хасана до АО «ВЕЛТА».

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Протяженность двух пермских трамвайных маршрутов — №12 и №3 — продлит департамент транспорта города. Об этом сообщает со ссылкой на директора ведомства Анатолия Путина издание «ПроПермь». «Сроки внедрения изменений в движение трамваев пока неизвестны. После возобновления движение трамваев по улице Мира, уже в этом году, немного продлим маршрут №12 будет немного продлен», — сообщил изданию Путин. Предполагается, что конечной точкой маршрута станет не Разгуляй, а Пермская ярмарка. А маршрут №3 пойдет по улице Героев Хасана до АО «ВЕЛТА».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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