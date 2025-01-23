УФАС заподозрило поставщиков важных медикаментов в Прикамье в картельном сговоре

Поставщиков жизненно важных лекарств в больницы Прикамья заподозрили в картельном сговоре и заключении антиконкурентных соглашений. Об этом сообщает на официальном сайте УФАС России по Пермскому краю.
«ООО „МФК „Арфа“ и ООО „Просторы здоровья“ подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарственных препаратов. В том числе это препараты для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи“, — говорится в сообщении.
Как сообщает система мониторинга бизнеса СБИС, обекомпании зарегистрированы в Москве. Они отвечали за поставки в больницы Прикамья лекарств для астматиков и диабетиков.
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