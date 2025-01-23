23 января 2025

УФАС заподозрило поставщиков важных медикаментов в Прикамье в картельном сговоре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компании поставляли в Пермский край лекарства для астматиков и диабетиков
Компании поставляли в Пермский край лекарства для астматиков и диабетиков Фото:

Поставщиков жизненно важных лекарств в больницы Прикамья заподозрили в картельном сговоре и заключении антиконкурентных соглашений. Об этом сообщает на официальном сайте УФАС России по Пермскому краю.

«ООО „МФК „Арфа“ и ООО „Просторы здоровья“ подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарственных препаратов. В том числе это препараты для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи“, — говорится в сообщении.

Как сообщает система мониторинга бизнеса СБИС, обекомпании зарегистрированы в Москве. Они отвечали за поставки в больницы Прикамья лекарств для астматиков и диабетиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поставщиков жизненно важных лекарств в больницы Прикамья заподозрили в картельном сговоре и заключении антиконкурентных соглашений. Об этом сообщает на официальном сайте УФАС России по Пермскому краю. «ООО „МФК „Арфа“ и ООО „Просторы здоровья“ подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарственных препаратов. В том числе это препараты для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи“, — говорится в сообщении. Как сообщает система мониторинга бизнеса СБИС, обекомпании зарегистрированы в Москве. Они отвечали за поставки в больницы Прикамья лекарств для астматиков и диабетиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...