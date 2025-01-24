Символом концепции мастер-плана «Тюмень — врата Сибири» станет мост Влюбленных

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция коснется центральной части города
Реконструкция коснется центральной части города Фото:

Основным символом концепции мастер-плана реконструкции города Тюмени станет мост Влюбленных. Об этом заявил мэр Максим Афанасьев на встрече с рестораторами и отельерами областной столицы.

«Наш город имеет очень мощный потенциал для использования концепции „Тюмень — врата Сибири“. Исторически считается, что они расположены между двумя храмами рядом с мостом Влюбленных», — передает с места событий слова главы города корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что слоганом мастер-плана станет фраза «Тюмень — Врата Сибири». Новое оформление будет использовано в центральной части города.

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Основным символом концепции мастер-плана реконструкции города Тюмени станет мост Влюбленных. Об этом заявил мэр Максим Афанасьев на встрече с рестораторами и отельерами областной столицы. «Наш город имеет очень мощный потенциал для использования концепции „Тюмень — врата Сибири“. Исторически считается, что они расположены между двумя храмами рядом с мостом Влюбленных», — передает с места событий слова главы города корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что слоганом мастер-плана станет фраза «Тюмень — Врата Сибири». Новое оформление будет использовано в центральной части города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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