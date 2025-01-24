«Поразительно тупо»: в США указали Трампу на нелепое поведение по отношению к Путину

Желание президента США Дональда Трампа надавить на Россию в вопросе украинского конфликта не является верным путем. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, назвав поведение главы Белого дома «поразительно тупым».
«Я не понимаю, чего Трамп пытается здесь добиться (пытаясь давить на Россию — прим. URA.RU). Это поразительно тупо», — отметил Миршаймер в эфире youtube-канала Judging Freedom. По мнению профессора, существует реальная возможность для заключения сделки, которая поможет решить украинский кризис, однако для этого Трампу необходимо вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в более тонкой и продуманной манере.
Экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен, в свою очередь, сказал, что политика давления со стороны Трампа может подорвать доверие Москвы к американскому лидеру перед возможными переговорами. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слово «сделка» не вполне подходит к переговорам по Украине. Он заявил, что «уместнее использовать слово урегулирование», пишет MK.RU.
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