Мэр Тюмени Афанасьев признался рестораторам, что мог бы быть «пироженкой»

Максим Афанасьев встретился с рестораторами и отельерами области
Глава Тюмени Максим Афанасьев на встрече рестораторов и отельеров признался, что был бы «пироженкой» если бы был едой. Заявление мэр сделал, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
«Какой я бы был едой? Ну точно чем-то безалкогольным и наверное сладким. Я сладкоежка. Наверное тортиком или пироженкой», — передает слова Афанасьева корреспондент URA.RU.
На встрече прошло обсуждение плана развития туризма. В частности, Ассоциация туризма региона представила план гастрофестивалей на год. Один из ключевых будет посвящен 80-летию Великой Победы.
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