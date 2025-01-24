Мэр Тюмени Афанасьев признался рестораторам, что мог бы быть «пироженкой»

Мэр Тюмени Афанасьев признался, что любит сладкое
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Афанасьев встретился с рестораторами и отельерами области
Максим Афанасьев встретился с рестораторами и отельерами области Фото:

Глава Тюмени Максим Афанасьев на встрече рестораторов и отельеров признался, что был бы «пироженкой» если бы был едой. Заявление мэр сделал, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Какой я бы был едой? Ну точно чем-то безалкогольным и наверное сладким. Я сладкоежка. Наверное тортиком или пироженкой», — передает слова Афанасьева корреспондент URA.RU.

На встрече прошло обсуждение плана развития туризма. В частности, Ассоциация туризма региона представила план гастрофестивалей на год. Один из ключевых будет посвящен 80-летию Великой Победы.

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Глава Тюмени Максим Афанасьев на встрече рестораторов и отельеров признался, что был бы «пироженкой» если бы был едой. Заявление мэр сделал, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Какой я бы был едой? Ну точно чем-то безалкогольным и наверное сладким. Я сладкоежка. Наверное тортиком или пироженкой», — передает слова Афанасьева корреспондент URA.RU. На встрече прошло обсуждение плана развития туризма. В частности, Ассоциация туризма региона представила план гастрофестивалей на год. Один из ключевых будет посвящен 80-летию Великой Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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