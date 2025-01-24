Четыре из десяти пермяков получили новогодние премии

В Перми 39% работающих получили премии по итогам 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего премировали тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц
Чаще всего премировали тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц Фото:

Годовые премии, которые чаще называют «тринадцатой зарплатой», получили по итогам 2024 года 39% работающих пермяков. Таким результатом опроса поделился в рассылке рекрутинговый сервис SuperJob.

«Почти 4 из 10 горожан получили премии по итогам 2024 года. Количество премированных уже второй год подряд бьет рекорды: в условиях дефицита кадров работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации», — говорится в сообщении.

Чаще всего о получении премии во время опроса говорили работники до 35 лет. Отмечается также, что активнее всего премировали пермяков с зарплатами до 50 тысяч рублей в месяц.

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Годовые премии, которые чаще называют «тринадцатой зарплатой», получили по итогам 2024 года 39% работающих пермяков. Таким результатом опроса поделился в рассылке рекрутинговый сервис SuperJob. «Почти 4 из 10 горожан получили премии по итогам 2024 года. Количество премированных уже второй год подряд бьет рекорды: в условиях дефицита кадров работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации», — говорится в сообщении. Чаще всего о получении премии во время опроса говорили работники до 35 лет. Отмечается также, что активнее всего премировали пермяков с зарплатами до 50 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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