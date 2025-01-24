Четыре из десяти пермяков получили новогодние премии

Годовые премии, которые чаще называют «тринадцатой зарплатой», получили по итогам 2024 года 39% работающих пермяков. Таким результатом опроса поделился в рассылке рекрутинговый сервис SuperJob.
«Почти 4 из 10 горожан получили премии по итогам 2024 года. Количество премированных уже второй год подряд бьет рекорды: в условиях дефицита кадров работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации», — говорится в сообщении.
Чаще всего о получении премии во время опроса говорили работники до 35 лет. Отмечается также, что активнее всего премировали пермяков с зарплатами до 50 тысяч рублей в месяц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!