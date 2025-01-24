«Отказался от надбавок»: Лещенко раскрыл размер пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко сообщил, что размер его пенсии составляет 30 тысяч рублей. При этом артист не пользуется возможностью увеличить эту сумму. Об этом он рассказал в беседе с Общественной службой новостей.
«Как народному артисту РСФСР и полному кавалеру ордена „За заслуги перед Отечеством“ мне платят около 30 тысяч рублей», — заявил Лещенко ОСН. Он добавил, что продолжает трудиться и не полагается на пенсионные начисления.
Народный артист РСФСР поделился, что у него нет времени обращаться в компетентные органы. «Дополнительные выплаты пусть лучше направят более нуждающимся гражданам. А я обойдусь», — резюмировал артист.
По словам Лещенко, он имеет возможность увеличить размер своей пенсии, обратившись в соответствующие органы, но не чувствует в этом необходимости. Певец подчеркнул, что доходы от профессиональной деятельности вполне достаточны для него. Он также отказался раскрывать, на что именно тратит свои пенсионные выплаты, указав лишь, что предпочитает их откладывать.
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