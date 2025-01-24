Россиян предупредили об опасности из-за надвигающейся магнитной бури

Сегодня, 24 января ожидается магнитная буря, которая может оказать неблагоприятно сказаться на здоровье людей, страдающих заболеваниями печени, почек, сердечно-сосудистой системы и нервно-мышечного аппарата. Об этом рассказала невролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
«Дело в том, что колебание электромагнитного поля земли запускает небольшие перестройки в организме <...>. Конкретные симптомы часто зависят от хронических заболеваний человека, но в основном люди жалуются на перебои в работе сердца <..>, головокружение и головную боль <..>, ноющую боль в суставах», — заявила Демьяновская в разговоре с «Известиями».
Она отметила, что при длительных магнитных бурях или сильных колебаниях магнитного поля могут возникать симптомы, схожие с переутомлением: головокружение, сонливость, давление в области глаз, ухудшение зрения. Люди ощущают упадок сил, апатию и испытывают трудности с концентрацией внимания. Невролог подчеркнула важность избегания в такие дни алкоголя, энергетических напитков, кофе, чая и какао, рекомендовала уменьшить потребление сладостей и жирной пищи, увеличить в рационе количество белка (нежирное мясо, рыбу, яйца, молоко), овощей и фруктов. Также она предложила включить в режим закаливание.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что с 15:00 пятницы, 24 января, начнутся незначительные возмущения магнитосферы, которые продолжатся до полуночи и в субботу. Эксперты рекомендуют избегать излишних нагрузок во время магнитных бурь. Наиболее рекомендуемым является употребление большего количества воды, снижение физической и эмоциональной активности, отмечает издание.
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