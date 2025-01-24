ХК «Автомобилист» взял реванш у «Лады», одержав восьмую победу подряд. Видео

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Екатеринбурдцы дважды сравнивали счет в матче (архивное фото)
Екатеринбурдцы дважды сравнивали счет в матче (архивное фото) Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) выиграл у «Лады» (Тольятти), взяв реванш за декабрьское поражение 2:3. Уральцы продлили серию побед до восьми матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на екатеринбургской арене «Уралец». Счет составил 5:3 (1:2; 1:0; 3:1), передает khl.ru.

К середине первого периода форвард гостей Никита Попугаев забросил шайбу с дальней дистанции. Счет сравнял нападающий «Автомобилиста» Андрей Обидин. Он бросил в касание под перекладину ворот соперника. Но в концовке отрезка игрок атаки «Лады» Евгений Грошев вывел свою команду вперед.

Во втором периоде ХК «Автомобилист» снова сравнял счет, благодаря голу форварда Александра Шарова, бросившего в пустой нижний угол. Третий период ознаменовался тремя голами екатеринбуржцев: Никиты Шашкова (первый гол за клуб), Ника Меркли и Алексея Бывальцева (в пустые ворота). За секунды до конца игры третью шайбу «Лады» забросил Никита Михайлов.

После 48 игр ХК «Автомобилист» идет на втором месте Восточной конференции — 64 очка. Отставание от лидирующего «Трактора» из Челябинска составляет три очка, но челябинцы сыграли 50 матчей. «Лада» находится на девятой строчке Востока с 42 очками. В регулярке у клубов третье и 19-е места соответственно.

В прошлом матче хоккеисты «Автомобилиста» вырвали победу у омского «Авангарда» со счетом 2:1. Это была седьмая победа клуба подряд в КХЛ с начала 2025-го.

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Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) выиграл у «Лады» (Тольятти), взяв реванш за декабрьское поражение 2:3. Уральцы продлили серию побед до восьми матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на екатеринбургской арене «Уралец». Счет составил 5:3 (1:2; 1:0; 3:1), передает khl.ru. К середине первого периода форвард гостей Никита Попугаев забросил шайбу с дальней дистанции. Счет сравнял нападающий «Автомобилиста» Андрей Обидин. Он бросил в касание под перекладину ворот соперника. Но в концовке отрезка игрок атаки «Лады» Евгений Грошев вывел свою команду вперед. Во втором периоде ХК «Автомобилист» снова сравнял счет, благодаря голу форварда Александра Шарова, бросившего в пустой нижний угол. Третий период ознаменовался тремя голами екатеринбуржцев: Никиты Шашкова (первый гол за клуб), Ника Меркли и Алексея Бывальцева (в пустые ворота). За секунды до конца игры третью шайбу «Лады» забросил Никита Михайлов. После 48 игр ХК «Автомобилист» идет на втором месте Восточной конференции — 64 очка. Отставание от лидирующего «Трактора» из Челябинска составляет три очка, но челябинцы сыграли 50 матчей. «Лада» находится на девятой строчке Востока с 42 очками. В регулярке у клубов третье и 19-е места соответственно. В прошлом матче хоккеисты «Автомобилиста» вырвали победу у омского «Авангарда» со счетом 2:1. Это была седьмая победа клуба подряд в КХЛ с начала 2025-го.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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