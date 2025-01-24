Путин присвоил впавшему в кому Кеосаяну почетное звание

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Кеосаян пережил клиническую смерть, сообщала его супруга
Кеосаян пережил клиническую смерть, сообщала его супруга Фото:

Российскому телеведущему Тиграну Кеосаяну присвоили звание «Заслуженный артист РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу — продюсеру. Члену некоммерческого партнерства „Гильдия продюсеров России“, — указано в публикации на сайте опубликования правовых актов России.

Состояние здоровья телеведущего, который находится в коме, не изменилось, о чем сообщала его жена, журналистка Маргарита Симоньян. Ранее он пережил клиническую смерть.

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Российскому телеведущему Тиграну Кеосаяну присвоили звание «Заслуженный артист РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу — продюсеру. Члену некоммерческого партнерства „Гильдия продюсеров России“, — указано в публикации на сайте опубликования правовых актов России. Состояние здоровья телеведущего, который находится в коме, не изменилось, о чем сообщала его жена, журналистка Маргарита Симоньян. Ранее он пережил клиническую смерть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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