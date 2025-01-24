24 января 2025

Вучич пообещал не вводить санкции против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вучич сделал заявление насчет санкций против РФ
Вучич сделал заявление насчет санкций против РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в период его президентства Сербия не будет вводить санкции против России. Об этом он сообщил во время публичного выступления, которое транслировало агентство Танюг.

«Они хотят вернуть нас в 2000 год, когда мы были покоренные и порабощенные. Когда кто-то другой принимал решения вместо Сербии. Хотят сказать: „не будете независимой страной“. Хотят определять вместо нас, когда и кому вводить санкции. А вы знаете, что пока я президент Сербии, не буду вводить санкции ни РФ, ни другим нашим друзьям», — заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.

В своем выступлении Александр Вучич также подчеркнул, что давление со стороны Запада и политических оппонентов направлено на то, чтобы ограничить сербскую независимость. Он выразил решимость защищать национальный суверенитет и интересы Сербии в международной арене.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о своей гордости по поводу последовательности страны в отношении украинского кризиса, особо выделив решение Белграда не присоединяться к санкциям против России. Во время национального обращения он подчеркнул важность поддержания этой политики на протяжении близких к трем годам с момента начала конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в период его президентства Сербия не будет вводить санкции против России. Об этом он сообщил во время публичного выступления, которое транслировало агентство Танюг. «Они хотят вернуть нас в 2000 год, когда мы были покоренные и порабощенные. Когда кто-то другой принимал решения вместо Сербии. Хотят сказать: „не будете независимой страной“. Хотят определять вместо нас, когда и кому вводить санкции. А вы знаете, что пока я президент Сербии, не буду вводить санкции ни РФ, ни другим нашим друзьям», — заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. В своем выступлении Александр Вучич также подчеркнул, что давление со стороны Запада и политических оппонентов направлено на то, чтобы ограничить сербскую независимость. Он выразил решимость защищать национальный суверенитет и интересы Сербии в международной арене. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о своей гордости по поводу последовательности страны в отношении украинского кризиса, особо выделив решение Белграда не присоединяться к санкциям против России. Во время национального обращения он подчеркнул важность поддержания этой политики на протяжении близких к трем годам с момента начала конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...