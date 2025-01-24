Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в период его президентства Сербия не будет вводить санкции против России. Об этом он сообщил во время публичного выступления, которое транслировало агентство Танюг.
«Они хотят вернуть нас в 2000 год, когда мы были покоренные и порабощенные. Когда кто-то другой принимал решения вместо Сербии. Хотят сказать: „не будете независимой страной“. Хотят определять вместо нас, когда и кому вводить санкции. А вы знаете, что пока я президент Сербии, не буду вводить санкции ни РФ, ни другим нашим друзьям», — заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.
В своем выступлении Александр Вучич также подчеркнул, что давление со стороны Запада и политических оппонентов направлено на то, чтобы ограничить сербскую независимость. Он выразил решимость защищать национальный суверенитет и интересы Сербии в международной арене.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о своей гордости по поводу последовательности страны в отношении украинского кризиса, особо выделив решение Белграда не присоединяться к санкциям против России. Во время национального обращения он подчеркнул важность поддержания этой политики на протяжении близких к трем годам с момента начала конфликта.
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