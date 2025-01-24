Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, Максим Григорьев, сообщил о массовых убийствах мирных жителей города Селидово, совершенных Вооруженными силами Украины. По его словам, расстрелы проводились на глазах у гражданского населения и затрагивали целые семьи.
«Жители Селидова подробно рассказывают о том, как их собственных матерей, отцов, сыновей, дочерей, друзей и соседей расстреливали украинские военнослужащие тогда, когда город находился под их контролем. Эти убийства нередко совершались прямо на глазах опрошенных нами жителей города», — сказал он на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН.
Григорьев также отметил, что происходившие в Селидове действия квалифицируются как военные преступления согласно международному гуманитарному праву и Женевским конвенциям. Он подчеркнул, что данные преступления не имеют срока давности, подчеркивая серьезность нарушений.
Ранее Николаенко заявила, что до момента освобождения Селидово российскими военными, украинские войска убили женщину и ее ребенка. Министерство обороны Российской Федерации объявило, что операция по освобождению города была завершена в октябре прошлого года.
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