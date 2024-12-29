Солдаты ВСУ убивали жителей Селидова при попытке набрать воды из колодца

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Украинские военнослужащие убили 12 жителей Селидова, когда те набирали воду из колодца
Украинские военнослужащие убили 12 жителей Селидова, когда те набирали воду из колодца Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВСУ убили 12 жителей в Селидовом (ДНР), когда те набирали воду из единственного в городе колодца с питьевой водой. Об этом рассказала беженка из города Елена Николаенко.

«Все [люди], которые остались в Селидовом жить, все ходили [к колодцу], питьевая вода только возле шестой школы… 12 человек там погибло», — сообщила Елена Николаенко в беседе с РИА Новости. Она подчеркнула, что украинские военные специально взорвали скважину.

Ранее Николаенко отметила, что перед освобождением российской армией Селидова, бойцы ВСУ расстреляли там мать с ребенком, пишет деловое издание «Взгляд». Минобороны РФ сообщило о завершении операции по освобождению города Селидово 29 октября. 

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Бойцы ВСУ убили 12 жителей в Селидовом (ДНР), когда те набирали воду из единственного в городе колодца с питьевой водой. Об этом рассказала беженка из города Елена Николаенко. «Все [люди], которые остались в Селидовом жить, все ходили [к колодцу], питьевая вода только возле шестой школы… 12 человек там погибло», — сообщила Елена Николаенко в беседе с РИА Новости. Она подчеркнула, что украинские военные специально взорвали скважину. Ранее Николаенко отметила, что перед освобождением российской армией Селидова, бойцы ВСУ расстреляли там мать с ребенком, пишет деловое издание «Взгляд». Минобороны РФ сообщило о завершении операции по освобождению города Селидово 29 октября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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