Солдаты ВСУ убивали жителей Селидова при попытке набрать воды из колодца

Бойцы ВСУ убили 12 жителей в Селидовом (ДНР), когда те набирали воду из единственного в городе колодца с питьевой водой. Об этом рассказала беженка из города Елена Николаенко.
«Все [люди], которые остались в Селидовом жить, все ходили [к колодцу], питьевая вода только возле шестой школы… 12 человек там погибло», — сообщила Елена Николаенко в беседе с РИА Новости. Она подчеркнула, что украинские военные специально взорвали скважину.
Ранее Николаенко отметила, что перед освобождением российской армией Селидова, бойцы ВСУ расстреляли там мать с ребенком, пишет деловое издание «Взгляд». Минобороны РФ сообщило о завершении операции по освобождению города Селидово 29 октября.
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