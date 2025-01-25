Силы ПВО сбили 11 дронов около Крыма

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Украина попыталась атаковать Крым беспилотниками
Украина попыталась атаковать Крым беспилотниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над акваторией Черного моря и над территорией Крыма были сбиты 11 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», — говорится в  telegram-канале ведомства. В МО РФ уточнили, что дроны ВСУ пытались атаковать регион с 10:45 до 11:20 по московскому времени. 

Крым не первый раз подвергается атаками со стороны Украины. За последнюю неделю над регионом было сбито около 15 вражеских дронов. 

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Над акваторией Черного моря и над территорией Крыма были сбиты 11 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», — говорится в  telegram-канале ведомства. В МО РФ уточнили, что дроны ВСУ пытались атаковать регион с 10:45 до 11:20 по московскому времени.  Крым не первый раз подвергается атаками со стороны Украины. За последнюю неделю над регионом было сбито около 15 вражеских дронов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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