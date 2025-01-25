Силы ПВО сбили 11 дронов около Крыма

Над акваторией Черного моря и над территорией Крыма были сбиты 11 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», — говорится в telegram-канале ведомства. В МО РФ уточнили, что дроны ВСУ пытались атаковать регион с 10:45 до 11:20 по московскому времени.
Крым не первый раз подвергается атаками со стороны Украины. За последнюю неделю над регионом было сбито около 15 вражеских дронов.
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