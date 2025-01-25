Кто победил в финальном выпуске шоу «Фантастика»: триумфальное завершение третьего сезона

В воскресенье 24 января 2025 года телезрители стали свидетелями грандиозного финала третьего сезона музыкального шоу «Фантастика» на Первом канале. Семь ярких аватаров сразились за главный приз в 3 миллиона рублей, но лишь один из них — Сеня Швырь, за которым скрывался неподражаемый Сергей Минаев, — смог одержать победу с минимальным отрывом. Подробнее о финальном выпуске и заключительных выступлениях — в материале URA.RU.
О чем шоу «Фантастика»
«Фантастика» — уникальный музыкальный проект, в котором знаменитости выступают в образах цифровых аватаров, скрывая свои настоящие личности. На протяжении всего сезона жюри и зрители строят догадки, кто же находится за маской каждого персонажа. И только в финале все тайны раскрываются, а судьи выставляют оценки, определяя победителя.
Звездные судьи шоу «Фантастика»
Судьбу участников в этом сезоне решало компетентное жюри: Юлианна Караулова (победительница первого сезона «Фантастики»), актрисы Дарья Мороз и Александра Ребенок, харизматичный Алексей Воробьев, а также загадочный виртуальный персонаж Телик, чья личность держалась в секрете на протяжении всех трех сезонов шоу.
Финальные выступления в шоу «Фантастика»
Каждый из семи финалистов подготовил яркий номер, чтобы впечатлить судей и зрителей:
1. Инна Планетная (Ева Польна) исполнила свой хит «Лучшее в тебе» в обновленной аранжировке, паря над сценой на огромном красном яблоке.
2. Незнайка (Хабиб) зажег под вирусную песню «Pedro», перевоплотившись в креативного лего-персонажа.
3. Лунный Лис (Кирилл Астапов) до глубины души тронул всех проникновенным исполнением песни Николая Носкова «На меньшее я не согласен», вращаясь в огненном кольце.
4. Био Ника (Виктория Дайнеко) устроила настоящее шоу в стиле музыкальной премии под песню «Под гипнозом».
5. Львенок (Мирон Проворов) зажигательно спел и станцевал под саундтрек «Только танец» из мультфильма «Тролли».
6. Забава (Аида Гарифуллина) предстала в образе прекрасной и таинственной Снежной Королевы, исполнив песню «Frozen» и превратившись в финале в огненного Феникса.
7. Сеня Швырь (Сергей Минаев) взорвал сцену энергичным перформансом под хит Валерия Сюткина «Красавчик».
Раскрытие участников и главной интриги шоу «Фантастика»
После выступлений жюри озвучило свои версии, а участники один за другим предстали перед публикой в своем истинном обличии. Наконец, была раскрыта и главная интрига шоу — личность Телика, которым оказался обаятельный шоумен Дмитрий Хрусталев, сопровождавший проект на протяжении всех трех сезонов.
Кто победил в шоу «Фантастика»: триумф Сергея Минаева
По итогам финального голосования и суммирования оценок за весь сезон, с минимальным отрывом в 1 балл победителем «Фантастики-3» стал Сергей Минаев, покоривший всех своим образом Сени Швыря. Он получил заветный приз — 3 миллиона рублей. Второе место занял Кирилл Астапов (Лунный Лис), а замкнула тройку лидеров Био Ника (Виктория Дайнеко).
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