Кто победил в финальном выпуске шоу «Фантастика»: триумфальное завершение третьего сезона

Сергей Минаев стал победителем третьего сезона шоу «Фантастика»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Минаев триумфально побеждает в шоу «Фантастика»
Сергей Минаев триумфально побеждает в шоу «Фантастика» Фото:

В воскресенье 24 января 2025 года телезрители стали свидетелями грандиозного финала третьего сезона музыкального шоу «Фантастика» на Первом канале. Семь ярких аватаров сразились за главный приз в 3 миллиона рублей, но лишь один из них — Сеня Швырь, за которым скрывался неподражаемый Сергей Минаев, — смог одержать победу с минимальным отрывом. Подробнее о финальном выпуске и заключительных выступлениях — в материале URA.RU.

О чем шоу «Фантастика»

«Фантастика» — уникальный музыкальный проект, в котором знаменитости выступают в образах цифровых аватаров, скрывая свои настоящие личности. На протяжении всего сезона жюри и зрители строят догадки, кто же находится за маской каждого персонажа. И только в финале все тайны раскрываются, а судьи выставляют оценки, определяя победителя.

Звездные судьи шоу «Фантастика»

Судьбу участников в этом сезоне решало компетентное жюри: Юлианна Караулова (победительница первого сезона «Фантастики»), актрисы Дарья Мороз и Александра Ребенок, харизматичный Алексей Воробьев, а также загадочный виртуальный персонаж Телик, чья личность держалась в секрете на протяжении всех трех сезонов шоу.

Финальные выступления в шоу «Фантастика»

Каждый из семи финалистов подготовил яркий номер, чтобы впечатлить судей и зрителей:

1. Инна Планетная (Ева Польна) исполнила свой хит «Лучшее в тебе» в обновленной аранжировке, паря над сценой на огромном красном яблоке.

2. Незнайка (Хабиб) зажег под вирусную песню «Pedro», перевоплотившись в креативного лего-персонажа.

3. Лунный Лис (Кирилл Астапов) до глубины души тронул всех проникновенным исполнением песни Николая Носкова «На меньшее я не согласен», вращаясь в огненном кольце.

4. Био Ника (Виктория Дайнеко) устроила настоящее шоу в стиле музыкальной премии под песню «Под гипнозом».

5. Львенок (Мирон Проворов) зажигательно спел и станцевал под саундтрек «Только танец» из мультфильма «Тролли».

6. Забава (Аида Гарифуллина) предстала в образе прекрасной и таинственной Снежной Королевы, исполнив песню «Frozen» и превратившись в финале в огненного Феникса.

7. Сеня Швырь (Сергей Минаев) взорвал сцену энергичным перформансом под хит Валерия Сюткина «Красавчик».

Раскрытие участников и главной интриги шоу «Фантастика»

После выступлений жюри озвучило свои версии, а участники один за другим предстали перед публикой в своем истинном обличии. Наконец, была раскрыта и главная интрига шоу — личность Телика, которым оказался обаятельный шоумен Дмитрий Хрусталев, сопровождавший проект на протяжении всех трех сезонов.

Кто победил в шоу «Фантастика»: триумф Сергея Минаева

По итогам финального голосования и суммирования оценок за весь сезон, с минимальным отрывом в 1 балл победителем «Фантастики-3» стал Сергей Минаев, покоривший всех своим образом Сени Швыря. Он получил заветный приз — 3 миллиона рублей. Второе место занял Кирилл Астапов (Лунный Лис), а замкнула тройку лидеров Био Ника (Виктория Дайнеко).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В воскресенье 24 января 2025 года телезрители стали свидетелями грандиозного финала третьего сезона музыкального шоу «Фантастика» на Первом канале. Семь ярких аватаров сразились за главный приз в 3 миллиона рублей, но лишь один из них — Сеня Швырь, за которым скрывался неподражаемый Сергей Минаев, — смог одержать победу с минимальным отрывом. Подробнее о финальном выпуске и заключительных выступлениях — в материале URA.RU. О чем шоу «Фантастика» «Фантастика» — уникальный музыкальный проект, в котором знаменитости выступают в образах цифровых аватаров, скрывая свои настоящие личности. На протяжении всего сезона жюри и зрители строят догадки, кто же находится за маской каждого персонажа. И только в финале все тайны раскрываются, а судьи выставляют оценки, определяя победителя. Звездные судьи шоу «Фантастика» Судьбу участников в этом сезоне решало компетентное жюри: Юлианна Караулова (победительница первого сезона «Фантастики»), актрисы Дарья Мороз и Александра Ребенок, харизматичный Алексей Воробьев, а также загадочный виртуальный персонаж Телик, чья личность держалась в секрете на протяжении всех трех сезонов шоу. Финальные выступления в шоу «Фантастика» Каждый из семи финалистов подготовил яркий номер, чтобы впечатлить судей и зрителей: 1. Инна Планетная (Ева Польна) исполнила свой хит «Лучшее в тебе» в обновленной аранжировке, паря над сценой на огромном красном яблоке. 2. Незнайка (Хабиб) зажег под вирусную песню «Pedro», перевоплотившись в креативного лего-персонажа. 3. Лунный Лис (Кирилл Астапов) до глубины души тронул всех проникновенным исполнением песни Николая Носкова «На меньшее я не согласен», вращаясь в огненном кольце. 4. Био Ника (Виктория Дайнеко) устроила настоящее шоу в стиле музыкальной премии под песню «Под гипнозом». 5. Львенок (Мирон Проворов) зажигательно спел и станцевал под саундтрек «Только танец» из мультфильма «Тролли». 6. Забава (Аида Гарифуллина) предстала в образе прекрасной и таинственной Снежной Королевы, исполнив песню «Frozen» и превратившись в финале в огненного Феникса. 7. Сеня Швырь (Сергей Минаев) взорвал сцену энергичным перформансом под хит Валерия Сюткина «Красавчик». Раскрытие участников и главной интриги шоу «Фантастика» После выступлений жюри озвучило свои версии, а участники один за другим предстали перед публикой в своем истинном обличии. Наконец, была раскрыта и главная интрига шоу — личность Телика, которым оказался обаятельный шоумен Дмитрий Хрусталев, сопровождавший проект на протяжении всех трех сезонов. Кто победил в шоу «Фантастика»: триумф Сергея Минаева По итогам финального голосования и суммирования оценок за весь сезон, с минимальным отрывом в 1 балл победителем «Фантастики-3» стал Сергей Минаев, покоривший всех своим образом Сени Швыря. Он получил заветный приз — 3 миллиона рублей. Второе место занял Кирилл Астапов (Лунный Лис), а замкнула тройку лидеров Био Ника (Виктория Дайнеко).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...