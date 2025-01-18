Кто из фаворитов покинул шоу «Фантастика» в шаге от финала: обзор седьмого выпуска

Нонна Гришаева покинула шоу «Фантастика» перед финалом
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На телеэкраны вышел предпоследний выпуск шоу «Фантастика»
На телеэкраны вышел предпоследний выпуск шоу «Фантастика» Фото:

В пятницу 17 января 2025 года на Первом канале вышел седьмой выпуск третьего сезона музыкально-цифрового шоу "Фантастика". До финала остался всего один шаг, и напряжение среди участников нарастает. Кто из фантастических аватаров покинул проект в шаге от заветной победы, а кто продолжит борьбу за главный приз в три миллиона рублей – подробнее в материале URA.RU.

Что такое шоу "Фантастика"

"Фантастика" – это необычное музыкальное соревнование, в котором звезды эстрады и начинающие артисты выступают в образе цифровых аватаров. Зрители и жюри до последнего не знают, кто скрывается за тем или иным персонажем. Интрига раскрывается лишь в момент выбывания участника из шоу.

В третьем сезоне за победу борются 10 ярких аватаров: Незнайка, Забава, Лунный Лис, Сеня Швырь, Био Ника, Львенок, Мила Йогович, Инна Планетная. Судьбу участников решают звездные судьи: актриса Дарья Мороз, певица Юлианна Караулова, артист Алексей Воробьев, телеведущая Александра Ребенок и цифровой помощник шоу – Телик.

Как прошел седьмой выпуск шоу "Фантастика"

Седьмой выпуск "Фантастики" подарил зрителям много ярких моментов. Незнайка зажег с песней "Южная ночь" группы "Звери", Забава очаровала нежным исполнением хита "Нежность", а Лунный Лис в очередной раз покорил публику проникновенным номером под композицию "Знаешь".

Не обошлось и без смелых экспериментов. Сеня Швырь удивил зажигательной версией песни "Рыба моей мечты" от Сергея Шнурова, а Мила Йогович рискнула исполнить хит Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". Впрочем, не все риски оказались оправданы – номер Милы Йогович был раскритикован Юлианной Карауловой за излишнюю "клоунаду".

Жюри продолжало строить догадки, кто же скрывается за аватарами. Прозвучали версии, что Незнайкой могут быть певцы Хабиб или Ваня Дмитриенко, а Забаву сравнили с Валерией. Впрочем, все тайны раскроются лишь в финале.

Кто покинул шоу “Фантастика” в шаге от финала

По итогам голосования жюри и подсчета баллов стало ясно, что шоу покидает Мила Йогович. Получив в прошлом выпуске желтую карточку, на этот раз аватар ведьмочки не смог впечатлить судей и финишировал на последнем месте.

Под маской Милы Йогович скрывалась известная актриса и пародистка Нонна Гришаева. Несмотря на досрочное завершение "фантастического" пути, Нонна поблагодарила организаторов и жюри за возможность проявить себя в новом амплуа.

Что дальше в шоу “Фантастика” и когда смотреть следующий выпуск

Впереди зрителей ждет грандиозный финал третьего сезона "Фантастики". Семь оставшихся участников сразятся за главный приз, а зрители наконец узнают, кто же скрывается под масками Незнайки, Забавы, Лунного Лиса и других полюбившихся аватаров. Финал шоу "Фантастика" покажут на Первом канале в пятницу 24 января в 21:45 и на платформе Смотрим.

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В пятницу 17 января 2025 года на Первом канале вышел седьмой выпуск третьего сезона музыкально-цифрового шоу "Фантастика". До финала остался всего один шаг, и напряжение среди участников нарастает. Кто из фантастических аватаров покинул проект в шаге от заветной победы, а кто продолжит борьбу за главный приз в три миллиона рублей – подробнее в материале URA.RU. Что такое шоу "Фантастика" "Фантастика" – это необычное музыкальное соревнование, в котором звезды эстрады и начинающие артисты выступают в образе цифровых аватаров. Зрители и жюри до последнего не знают, кто скрывается за тем или иным персонажем. Интрига раскрывается лишь в момент выбывания участника из шоу. В третьем сезоне за победу борются 10 ярких аватаров: Незнайка, Забава, Лунный Лис, Сеня Швырь, Био Ника, Львенок, Мила Йогович, Инна Планетная. Судьбу участников решают звездные судьи: актриса Дарья Мороз, певица Юлианна Караулова, артист Алексей Воробьев, телеведущая Александра Ребенок и цифровой помощник шоу – Телик. Как прошел седьмой выпуск шоу "Фантастика" Седьмой выпуск "Фантастики" подарил зрителям много ярких моментов. Незнайка зажег с песней "Южная ночь" группы "Звери", Забава очаровала нежным исполнением хита "Нежность", а Лунный Лис в очередной раз покорил публику проникновенным номером под композицию "Знаешь". Не обошлось и без смелых экспериментов. Сеня Швырь удивил зажигательной версией песни "Рыба моей мечты" от Сергея Шнурова, а Мила Йогович рискнула исполнить хит Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". Впрочем, не все риски оказались оправданы – номер Милы Йогович был раскритикован Юлианной Карауловой за излишнюю "клоунаду". Жюри продолжало строить догадки, кто же скрывается за аватарами. Прозвучали версии, что Незнайкой могут быть певцы Хабиб или Ваня Дмитриенко, а Забаву сравнили с Валерией. Впрочем, все тайны раскроются лишь в финале. Кто покинул шоу “Фантастика” в шаге от финала По итогам голосования жюри и подсчета баллов стало ясно, что шоу покидает Мила Йогович. Получив в прошлом выпуске желтую карточку, на этот раз аватар ведьмочки не смог впечатлить судей и финишировал на последнем месте. Под маской Милы Йогович скрывалась известная актриса и пародистка Нонна Гришаева. Несмотря на досрочное завершение "фантастического" пути, Нонна поблагодарила организаторов и жюри за возможность проявить себя в новом амплуа. Что дальше в шоу “Фантастика” и когда смотреть следующий выпуск Впереди зрителей ждет грандиозный финал третьего сезона "Фантастики". Семь оставшихся участников сразятся за главный приз, а зрители наконец узнают, кто же скрывается под масками Незнайки, Забавы, Лунного Лиса и других полюбившихся аватаров. Финал шоу "Фантастика" покажут на Первом канале в пятницу 24 января в 21:45 и на платформе Смотрим.
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