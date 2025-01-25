Глава Минобороны Польши придумал, как потратить деньги ЕС

В Польше предложили направить неиспользованные Евросоюзом фонды, предназначенные для восстановления после пандемии коронавируса, на увеличение оборонных расходов. С такой инициативой выступил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
«Если мы могли позволить себе брать долги для восстановления после пандемии COVID-19, мы должны позволить себе новые расходы, чтобы защитить себя от войны», — отметил Косиняк-Камыш в интервью агентству Bloomberg. Он критически оценил текущий уровень финансирования обороны в ЕС, назвав объем в 1,5 млрд евро «просто позорным».
Также польский министр предложил выпуск оборонных еврооблигаций как альтернативный метод финансирования военных нужд. Косиняк-Камыш уверен, что увеличение оборонных расходов и инвестиций в оборонно-промышленный комплекс поможет европейским странам укрепить свои позиции в международной политике и повлиять на решения США в отношении Украины.
Польша также строит шестиметровый забор на границе с Белоруссией для защиты стран ЕС. Забор будет оснащен колючей проволокой и видеокамерами, что станет частью мер по укреплению границ, передает РТ.
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