Глава Минобороны Польши придумал, как потратить деньги ЕС

Глава МО Польши захотел потратить на оборону социальные фонды ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Польше хотят профинансировать ВПК для влияния на решения США по Украине
В Польше хотят профинансировать ВПК для влияния на решения США по Украине Фото:

В Польше предложили направить неиспользованные Евросоюзом фонды, предназначенные для восстановления после пандемии коронавируса, на увеличение оборонных расходов. С такой инициативой выступил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Если мы могли позволить себе брать долги для восстановления после пандемии COVID-19, мы должны позволить себе новые расходы, чтобы защитить себя от войны», — отметил Косиняк-Камыш в интервью агентству Bloomberg. Он критически оценил текущий уровень финансирования обороны в ЕС, назвав объем в 1,5 млрд евро «просто позорным».

Также польский министр предложил выпуск оборонных еврооблигаций как альтернативный метод финансирования военных нужд. Косиняк-Камыш уверен, что увеличение оборонных расходов и инвестиций в оборонно-промышленный комплекс поможет европейским странам укрепить свои позиции в международной политике и повлиять на решения США в отношении Украины.

Польша также строит шестиметровый забор на границе с Белоруссией для защиты стран ЕС. Забор будет оснащен колючей проволокой и видеокамерами, что станет частью мер по укреплению границ, передает РТ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Польше предложили направить неиспользованные Евросоюзом фонды, предназначенные для восстановления после пандемии коронавируса, на увеличение оборонных расходов. С такой инициативой выступил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. «Если мы могли позволить себе брать долги для восстановления после пандемии COVID-19, мы должны позволить себе новые расходы, чтобы защитить себя от войны», — отметил Косиняк-Камыш в интервью агентству Bloomberg. Он критически оценил текущий уровень финансирования обороны в ЕС, назвав объем в 1,5 млрд евро «просто позорным». Также польский министр предложил выпуск оборонных еврооблигаций как альтернативный метод финансирования военных нужд. Косиняк-Камыш уверен, что увеличение оборонных расходов и инвестиций в оборонно-промышленный комплекс поможет европейским странам укрепить свои позиции в международной политике и повлиять на решения США в отношении Украины. Польша также строит шестиметровый забор на границе с Белоруссией для защиты стран ЕС. Забор будет оснащен колючей проволокой и видеокамерами, что станет частью мер по укреплению границ, передает РТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...