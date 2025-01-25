Заблокированный гарнизон ВСУ уничтожен в Великой Новоселке

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Рогов уточнил, что вина за гибель бойцов ВСУ лежит на украинском командовании
Рогов уточнил, что вина за гибель бойцов ВСУ лежит на украинском командовании Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Часть гарнизона ВСУ была уничтожена на юге поселка Великая Новоселка (ДНР), а над зданием местной муниципальной больницы водрузили российский флаг. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Заблокированные в южной части села украинские боевики уничтожены. Эта территория поселка зачищена, установлен флаг над зданием районной больницы», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что уничтоженные бойцы ВСУ неоднократно запрашивали эвакуацию, в которой им было отказано украинским командованием.

Рогов заявил, что в результате боевых действий погибло несколько сотен украинских военных. «Их смерти на совести Зеленского и командования ВСУ, которые бросили их на верную смерть», — подчеркнул он.

Великая Новоселка является важным стратегическим объектом, последним крупным рубежом обороны и логистическим узлом ВСУ на южнодонецком направлении. Группировка украинских бойцов ранее была полностью заблокирована на территории этого поселения, напоминает «Национальная служба новостей».

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Часть гарнизона ВСУ была уничтожена на юге поселка Великая Новоселка (ДНР), а над зданием местной муниципальной больницы водрузили российский флаг. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов. «Заблокированные в южной части села украинские боевики уничтожены. Эта территория поселка зачищена, установлен флаг над зданием районной больницы», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что уничтоженные бойцы ВСУ неоднократно запрашивали эвакуацию, в которой им было отказано украинским командованием. Рогов заявил, что в результате боевых действий погибло несколько сотен украинских военных. «Их смерти на совести Зеленского и командования ВСУ, которые бросили их на верную смерть», — подчеркнул он. Великая Новоселка является важным стратегическим объектом, последним крупным рубежом обороны и логистическим узлом ВСУ на южнодонецком направлении. Группировка украинских бойцов ранее была полностью заблокирована на территории этого поселения, напоминает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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