Часть гарнизона ВСУ была уничтожена на юге поселка Великая Новоселка (ДНР), а над зданием местной муниципальной больницы водрузили российский флаг. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
«Заблокированные в южной части села украинские боевики уничтожены. Эта территория поселка зачищена, установлен флаг над зданием районной больницы», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что уничтоженные бойцы ВСУ неоднократно запрашивали эвакуацию, в которой им было отказано украинским командованием.
Рогов заявил, что в результате боевых действий погибло несколько сотен украинских военных. «Их смерти на совести Зеленского и командования ВСУ, которые бросили их на верную смерть», — подчеркнул он.
Великая Новоселка является важным стратегическим объектом, последним крупным рубежом обороны и логистическим узлом ВСУ на южнодонецком направлении. Группировка украинских бойцов ранее была полностью заблокирована на территории этого поселения, напоминает «Национальная служба новостей».
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