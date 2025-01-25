В Марий Эл двух детей зарезали вместе с их матерью

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На месте происшествия работают сотрудники СК
На месте происшествия работают сотрудники СК Фото:

В Республике Марий Эл зарезали женщину и двоих ее детей. В связи с инцидентом инициировано уголовное расследование. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

«В Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и двоих малолетних детей», — передает telegram-канал СК. Там добавили, что в одной из квартир Звенигово обнаружены тела 29-летней женщины и двух ее детей младшего возраста с признаками ножевых ранений.

По данному факту на место происшествия быстро прибыла следственная группа Следственного комитета России по Республике Марий Эл, включая сотрудников отдела по расследованию особо важных дел и территориального отдела криминалистики, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Марий Эл Иван Чекулаев. По его словам, на текущий момент сотрудники СК осматривают место происшествия и выясняют все детали инцидента.

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В Республике Марий Эл зарезали женщину и двоих ее детей. В связи с инцидентом инициировано уголовное расследование. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике. «В Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и двоих малолетних детей», — передает telegram-канал СК. Там добавили, что в одной из квартир Звенигово обнаружены тела 29-летней женщины и двух ее детей младшего возраста с признаками ножевых ранений. По данному факту на место происшествия быстро прибыла следственная группа Следственного комитета России по Республике Марий Эл, включая сотрудников отдела по расследованию особо важных дел и территориального отдела криминалистики, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Марий Эл Иван Чекулаев. По его словам, на текущий момент сотрудники СК осматривают место происшествия и выясняют все детали инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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