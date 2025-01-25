В Марий Эл двух детей зарезали вместе с их матерью

В Республике Марий Эл зарезали женщину и двоих ее детей. В связи с инцидентом инициировано уголовное расследование. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.
«В Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и двоих малолетних детей», — передает telegram-канал СК. Там добавили, что в одной из квартир Звенигово обнаружены тела 29-летней женщины и двух ее детей младшего возраста с признаками ножевых ранений.
По данному факту на место происшествия быстро прибыла следственная группа Следственного комитета России по Республике Марий Эл, включая сотрудников отдела по расследованию особо важных дел и территориального отдела криминалистики, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Марий Эл Иван Чекулаев. По его словам, на текущий момент сотрудники СК осматривают место происшествия и выясняют все детали инцидента.
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