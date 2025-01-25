Зеленский рассказал о своем видении гарантий безопасности

Зеленский: гарантией безопасности для Украины станет участие Европы в конфликте
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Зеленский вновь пожелал привлечь войска ЕС к участию в конфликте
Зеленский вновь пожелал привлечь войска ЕС к участию в конфликте Фото:

Гарантией безопасности для Украины станет присоединение всех армий Европы к ВСУ. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Если все армии Европы присоединятся к ВСУ, это станет гарантией безопасности», — заявил Зеленский в разговоре с газетой Il Foglio.

По мнению президента, если США не будут активно участвовать в «завершении конфликта», ВСУ будут постоянно пополнять свои ряды. Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его люди ходили с автоматами по улицам в мирное время, поэтому желает получить войска союзников.

Москва рассматривает отказ от вступления Украины в НАТО одним из главных условий урегулирования конфликта и окончания СВО. Такую позицию озвучивал заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, слова которого приводит «Национальная служба новостей».

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Гарантией безопасности для Украины станет присоединение всех армий Европы к ВСУ. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Если все армии Европы присоединятся к ВСУ, это станет гарантией безопасности», — заявил Зеленский в разговоре с газетой Il Foglio. По мнению президента, если США не будут активно участвовать в «завершении конфликта», ВСУ будут постоянно пополнять свои ряды. Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его люди ходили с автоматами по улицам в мирное время, поэтому желает получить войска союзников. Москва рассматривает отказ от вступления Украины в НАТО одним из главных условий урегулирования конфликта и окончания СВО. Такую позицию озвучивал заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, слова которого приводит «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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