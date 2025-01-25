Гарантией безопасности для Украины станет присоединение всех армий Европы к ВСУ. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Если все армии Европы присоединятся к ВСУ, это станет гарантией безопасности», — заявил Зеленский в разговоре с газетой Il Foglio.
По мнению президента, если США не будут активно участвовать в «завершении конфликта», ВСУ будут постоянно пополнять свои ряды. Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его люди ходили с автоматами по улицам в мирное время, поэтому желает получить войска союзников.
Москва рассматривает отказ от вступления Украины в НАТО одним из главных условий урегулирования конфликта и окончания СВО. Такую позицию озвучивал заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, слова которого приводит «Национальная служба новостей».
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