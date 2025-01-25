Глава Дагестана обратился к ведомствам по поводу пыток земляка

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева и главу СК РФ Александра Бастрыкина проконтролировать расследование по факту обращения выходца региона о пытках в полицейском отделе в Московской области. Об этом чиновник сообщил в telegram-канале.
«Ситуация вокруг дела Магомеда Магомедова, задержанного в Московской области, требует самого пристального внимания!… Лично знаю о принципиальности в таких вопросах [Колокольцева и Бастрыкина]. Не раз убеждался в их добром отношении к Кавказу и выходцам из нашего региона, поэтому и сегодня обращаюсь к ним с просьбой взять это дело под свой личный контроль», — обратился Меликов.
Глава Дагестана также признал, что иногда происходят случаи, когда молодые жители республики ведут себя некорректно в других субъектах России. Несмотря на это, он призвал к справедливому и объективному отношению к ситуации со стороны органов.
Ранее появились сообщения с видеозаписью, на которой задержанный в Московской области Магомедов жалуется на пытки, совершенные в отношении него сотрудниками полиции. Правоохранители заявляли, что гражданин подозревается в незаконном изготовлении оружия и подчеркнули, что в связи с этим будут устанавливать мужчину на причастность к терроризму. В связи с жалобами Магомедова организована проверка.
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