Россиянам раскрыли, кому именно поднимут пенсии в феврале

В феврале части пенсионеров увеличат выплаты, а дополнительная индексация страховых пенсий до уровня инфляции за ушедший год будет касаться всех. Информацию об этом распространил глава факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«Пенсии в феврале будут увеличены для работающих пенсионеров, которые уволились в январе 2025 года», — передает слова профессора агентство «Прайм». На индексацию могут также надеяться россияне, который родились в январе 1945 года. В следующем месяце им увеличат фиксированную пенсию почти до 17 500 рублей.
В феврале текущего года ожидается увеличение пенсионных выплат, которое будет зависеть от уровня инфляции за прошлый год. Ранее было объявлено, что индексация пенсий составит 7,3%, однако окончательный процент доиндексации должны были уточнить в середине января.
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