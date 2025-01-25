25 января 2025

Россиянам раскрыли, кому именно поднимут пенсии в феврале

Юрист Виноградов: пенсии инвалидам и 80-летним повысят в феврале
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дополнительная индексация страховых пенсий до уровня инфляции за прошлый год коснется всех
Дополнительная индексация страховых пенсий до уровня инфляции за прошлый год коснется всех Фото:

В феврале части пенсионеров увеличат выплаты, а дополнительная индексация страховых пенсий до уровня инфляции за ушедший год будет касаться всех. Информацию об этом распространил глава факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Пенсии в феврале будут увеличены для работающих пенсионеров, которые уволились в январе 2025 года», — передает слова профессора агентство «Прайм». На индексацию могут также надеяться россияне, который родились в январе 1945 года. В следующем месяце им увеличат фиксированную пенсию почти до 17 500 рублей.

В феврале текущего года ожидается увеличение пенсионных выплат, которое будет зависеть от уровня инфляции за прошлый год. Ранее было объявлено, что индексация пенсий составит 7,3%, однако окончательный процент доиндексации должны были уточнить в середине января.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В феврале части пенсионеров увеличат выплаты, а дополнительная индексация страховых пенсий до уровня инфляции за ушедший год будет касаться всех. Информацию об этом распространил глава факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «Пенсии в феврале будут увеличены для работающих пенсионеров, которые уволились в январе 2025 года», — передает слова профессора агентство «Прайм». На индексацию могут также надеяться россияне, который родились в январе 1945 года. В следующем месяце им увеличат фиксированную пенсию почти до 17 500 рублей. В феврале текущего года ожидается увеличение пенсионных выплат, которое будет зависеть от уровня инфляции за прошлый год. Ранее было объявлено, что индексация пенсий составит 7,3%, однако окончательный процент доиндексации должны были уточнить в середине января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...