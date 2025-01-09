Доцент Балынин раскрыл, насколько доиндексируют пенсию в феврале

С 1 февраля у большинства пенсионеров будет увеличена пенсия, однако на какой процент ее доиндексируют — станет известно в середине января. Отмечается, что размер этой доплаты будет равен разнице между пенсией за январь с учетом нового индекса и уже выплаченной пенсией, которая была проиндексирована на 7,3%. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«И пенсию с новой индексацией, и доплату к индексации за январь: это — дополнительная выплата, которая равна разнице между суммой январской пенсии с учетом коэффициента индексации на базе индекса потребительских цен за 2024 год и суммой выплаченной январской пенсии с учетом уже проведенной индексации на 7,3%», — заявил Балынин. Его слова передает «Российская газета».
Кроме того, в феврале будут повышены пенсии для работников организаций угольной промышленности и членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. А также для тех граждан, которым в январе исполнилось 80 лет — они получат дополнительную выплату к пенсии в двойном размере.
Ранее и экономист Василий Колташов сообщил о дополнительной индексации пенсий в феврале. Она будет зависеть от уровня инфляции. По мнению Колташова, размер доплаты составит 5-7%.
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