25 января 2025

Банда подростков почти до смерти избила пенсионера во Владимирской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Во Владимировской области подростки избили пенсионера
Во Владимировской области подростки избили пенсионера Фото:

Во Владимирской области банда подростков жестоко избила пенсионера возле торгового центра. Инцидент произошел у ТЦ «Круиз», когда 70-летний мужчина приехал за покупками. На входе его встретила группа подростков, которая начала конфликт, а затем напала на мужчину, в результате чего тот получил серьезные травмы. Об этом сообщает Shot. 

«На входе стояла группа подростков, которая сразу 'наехала' на пенсионера: сначала его толкнули, а когда дед попытался дать отпор, один из парней повалил его и со всей силы избил по лицу», — сообщают авторы канала. Пострадавшего доставили в больницу с множественными гематомами, переломом носа и черепно-мозговой травмой.

После нападения родственники пенсионера обратились в полицию с требованием найти и наказать нападавших. В МВД уже начали проверку, идет установление личностей подозреваемых. Также родственники утверждают, что нападение было совершено без видимой причины, так как пенсионер не провоцировал подростков.

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Во Владимирской области банда подростков жестоко избила пенсионера возле торгового центра. Инцидент произошел у ТЦ «Круиз», когда 70-летний мужчина приехал за покупками. На входе его встретила группа подростков, которая начала конфликт, а затем напала на мужчину, в результате чего тот получил серьезные травмы. Об этом сообщает Shot.  «На входе стояла группа подростков, которая сразу 'наехала' на пенсионера: сначала его толкнули, а когда дед попытался дать отпор, один из парней повалил его и со всей силы избил по лицу», — сообщают авторы канала. Пострадавшего доставили в больницу с множественными гематомами, переломом носа и черепно-мозговой травмой. После нападения родственники пенсионера обратились в полицию с требованием найти и наказать нападавших. В МВД уже начали проверку, идет установление личностей подозреваемых. Также родственники утверждают, что нападение было совершено без видимой причины, так как пенсионер не провоцировал подростков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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