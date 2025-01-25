Во Владимирской области банда подростков жестоко избила пенсионера возле торгового центра. Инцидент произошел у ТЦ «Круиз», когда 70-летний мужчина приехал за покупками. На входе его встретила группа подростков, которая начала конфликт, а затем напала на мужчину, в результате чего тот получил серьезные травмы. Об этом сообщает Shot.
«На входе стояла группа подростков, которая сразу 'наехала' на пенсионера: сначала его толкнули, а когда дед попытался дать отпор, один из парней повалил его и со всей силы избил по лицу», — сообщают авторы канала. Пострадавшего доставили в больницу с множественными гематомами, переломом носа и черепно-мозговой травмой.
После нападения родственники пенсионера обратились в полицию с требованием найти и наказать нападавших. В МВД уже начали проверку, идет установление личностей подозреваемых. Также родственники утверждают, что нападение было совершено без видимой причины, так как пенсионер не провоцировал подростков.
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