В Екатеринбурге полицейские задержали 19-летнего Рамазана — предполагаемого лидера группировки грабителей, которые обчищают точки «Жизньмарта». Его подозревают в жестоком избиении мужчины. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе городского УМВД РФ.
«Участник конфликта задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время полицейские опрашивают его. Устанавливаются дополнительные обстоятельства инцидента. После окончания проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение», — сообщили в ведомстве.
Стычка с участием Рамазана произошла 18 января на улице Таганской, 60А. Там он выяснял отношения с молодым человеком, вступившимся за девушку, которую оскорбил Рамазан. В какой-то момент заступника стали зверски избивать люди Рамазана. Потерпевшему угрожали пистолетом.
О банде Рамазана URA.RU сообщило 19 сентября прошлого года. По данным источника в силовой среде, парень собрал вокруг себя юношей и подростков, которых заставляет заниматься грабежами. Они обносят стоматологии, магазины и кальянные. По слухам, в конце 2024-го шеф екатеринбургской полиции Максим Метелица ставил задачу подчиненным — поймать Рамазана.
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