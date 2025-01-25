25 января 2025
24 января 2025

В Екатеринбурге задержали лидера банды грабителей «Жизньмартов». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Банда обносит магазины
Банда обносит магазины Фото:

В Екатеринбурге полицейские задержали 19-летнего Рамазана — предполагаемого лидера группировки грабителей, которые обчищают точки «Жизньмарта». Его подозревают в жестоком избиении мужчины. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе городского УМВД РФ.

«Участник конфликта задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время полицейские опрашивают его. Устанавливаются дополнительные обстоятельства инцидента. После окончания проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение», — сообщили в ведомстве.

Стычка с участием Рамазана произошла 18 января на улице Таганской, 60А. Там он выяснял отношения с молодым человеком, вступившимся за девушку, которую оскорбил Рамазан. В какой-то момент заступника стали зверски избивать люди Рамазана. Потерпевшему угрожали пистолетом.

О банде Рамазана URA.RU сообщило 19 сентября прошлого года. По данным источника в силовой среде, парень собрал вокруг себя юношей и подростков, которых заставляет заниматься грабежами. Они обносят стоматологии, магазины и кальянные. По слухам, в конце 2024-го шеф екатеринбургской полиции Максим Метелица ставил задачу подчиненным — поймать Рамазана.

Задержан вероятный лидер группировки
Задержан вероятный лидер группировки
Фото:

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В Екатеринбурге полицейские задержали 19-летнего Рамазана — предполагаемого лидера группировки грабителей, которые обчищают точки «Жизньмарта». Его подозревают в жестоком избиении мужчины. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе городского УМВД РФ. «Участник конфликта задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время полицейские опрашивают его. Устанавливаются дополнительные обстоятельства инцидента. После окончания проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение», — сообщили в ведомстве. Стычка с участием Рамазана произошла 18 января на улице Таганской, 60А. Там он выяснял отношения с молодым человеком, вступившимся за девушку, которую оскорбил Рамазан. В какой-то момент заступника стали зверски избивать люди Рамазана. Потерпевшему угрожали пистолетом. О банде Рамазана URA.RU сообщило 19 сентября прошлого года. По данным источника в силовой среде, парень собрал вокруг себя юношей и подростков, которых заставляет заниматься грабежами. Они обносят стоматологии, магазины и кальянные. По слухам, в конце 2024-го шеф екатеринбургской полиции Максим Метелица ставил задачу подчиненным — поймать Рамазана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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