Между Латвией и Швецией поврежден подводный кабель

LSM: повреждения получил подводный кабель между Латвией и Швецией
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Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден 26 января
Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден 26 января Фото:

Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией поврежден. Об этом сообщили представители компании «Латвийский государственный радиотелевизионный центр», которая является владельцем кабеля. 

«Рано утром в воскресенье в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель госпредприятия „Латвийский государственный радиотелевизионный центр“, — сообщают представители компании. Их заявление передает портал LSM.

Системы мониторинга компании зафиксировали перебои в передаче данных на участке между латвийским Вентспилсом и шведским Готландом. Отмечается, что ВМС Латвии направили патруль на место повреждения подводного кабеля. 

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Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией поврежден. Об этом сообщили представители компании «Латвийский государственный радиотелевизионный центр», которая является владельцем кабеля.  «Рано утром в воскресенье в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель госпредприятия „Латвийский государственный радиотелевизионный центр“, — сообщают представители компании. Их заявление передает портал LSM. Системы мониторинга компании зафиксировали перебои в передаче данных на участке между латвийским Вентспилсом и шведским Готландом. Отмечается, что ВМС Латвии направили патруль на место повреждения подводного кабеля. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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