Между Латвией и Швецией поврежден подводный кабель

Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией поврежден. Об этом сообщили представители компании «Латвийский государственный радиотелевизионный центр», которая является владельцем кабеля.
«Рано утром в воскресенье в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель госпредприятия „Латвийский государственный радиотелевизионный центр“, — сообщают представители компании. Их заявление передает портал LSM.
Системы мониторинга компании зафиксировали перебои в передаче данных на участке между латвийским Вентспилсом и шведским Готландом. Отмечается, что ВМС Латвии направили патруль на место повреждения подводного кабеля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.