Власти Сербии пообещали не отнимать у России «Нефтяную индустрию»

Власти Сербии пообещали не отчуждать доли NIS у «Газпрома»
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Белград не будет отнимать у России «Нефтяную индустрию Сербии»
Белград не будет отнимать у России «Нефтяную индустрию Сербии» Фото:

Белград не планирует отчуждать российскую долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Кроме того, власти Сербии не намерены предпринимать какие-либо иные действия без согласования с Россией. Такое заявление сделал сербский вице-премьер Александр Вулин. 

«Мы не будем отнимать NIS и не сделаем ничего, о чем нет договоренности с нашими друзьями, с нашими братьями из России... Мы не грабители, не воры, мы не будем отнимать ничьего имущества», — заявил Вулин. Его слова приводит пресс-служба Сербии. В настоящий момент в NIS 56,15% акций принадлежат «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» и «Газпрому».

Компания «Нефтяная индустрия Сербии» попала под санкции США 10 января. Тогда президент Сербии Вучич упрекнул США в том, что они настаивают на полном выводе российского капитала из NIS. 

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Белград не планирует отчуждать российскую долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Кроме того, власти Сербии не намерены предпринимать какие-либо иные действия без согласования с Россией. Такое заявление сделал сербский вице-премьер Александр Вулин.  «Мы не будем отнимать NIS и не сделаем ничего, о чем нет договоренности с нашими друзьями, с нашими братьями из России... Мы не грабители, не воры, мы не будем отнимать ничьего имущества», — заявил Вулин. Его слова приводит пресс-служба Сербии. В настоящий момент в NIS 56,15% акций принадлежат «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» и «Газпрому». Компания «Нефтяная индустрия Сербии» попала под санкции США 10 января. Тогда президент Сербии Вучич упрекнул США в том, что они настаивают на полном выводе российского капитала из NIS. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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