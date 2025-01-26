Винер заявила, что не против выступлений россиян в нейтральном статусе

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Решение о выступлении спортсменов РФ в нейтральном статусе должно принимать государство, заявила Винер
Решение о выступлении спортсменов РФ в нейтральном статусе должно принимать государство, заявила Винер Фото:

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер изменила свою позицию. Теперь она больше не против выступлений российских спортсменов в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

«Теперь уже не противник выступлений в нейтральном статусе. Все должно решать государство», — заявила Винер в интервью youtube-каналу журналистки Надежды Стрелец. Она отметила, что подобные решения должно принимать государство, и выразила надежду на участие российских атлетов в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, но только в качестве нейтральных атлетов. Однако это правило не распространяется на национальные клубные чемпионаты.

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер изменила свою позицию. Теперь она больше не против выступлений российских спортсменов в нейтральном статусе на международных соревнованиях. «Теперь уже не противник выступлений в нейтральном статусе. Все должно решать государство», — заявила Винер в интервью youtube-каналу журналистки Надежды Стрелец. Она отметила, что подобные решения должно принимать государство, и выразила надежду на участие российских атлетов в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, но только в качестве нейтральных атлетов. Однако это правило не распространяется на национальные клубные чемпионаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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