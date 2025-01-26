Винер заявила, что не против выступлений россиян в нейтральном статусе

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер изменила свою позицию. Теперь она больше не против выступлений российских спортсменов в нейтральном статусе на международных соревнованиях.
«Теперь уже не противник выступлений в нейтральном статусе. Все должно решать государство», — заявила Винер в интервью youtube-каналу журналистки Надежды Стрелец. Она отметила, что подобные решения должно принимать государство, и выразила надежду на участие российских атлетов в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году.
Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, но только в качестве нейтральных атлетов. Однако это правило не распространяется на национальные клубные чемпионаты.
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