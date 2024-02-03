Тренер сборной ответила на вопрос об участии гимнастов в Олимпиаде под нейтральным статутом

Спортивные гимнасты сборной России отказались от участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, хотя у них был допуск. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
«У нас был допуск, но как нейтральные спортсмены мы заявляться отказались. На подобных условиях мы выступать не будем», — передает РИА Новости слова Родионенко. Она добавила, что в спортивной гимнастике в принципе нет спортсменов, которые подавали бы заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Руководство Международной федерации гимнастики (FIG) допустило до участия в соревнованиях четырех российских спортсменов в нейтральном статусе. В их число вошли Анжела Бладцева, Данила Касимов, Яна Лебедева и Кирилл Козлов. Все они выступают в прыжках на батуте. Кроме того, FIG в июле объявила о допуске к международным соревнованиям в нейтральном статусе гимнастов из России и Белоруссии с 1 января 2024 года, передает RT.
Кроме того, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что количество россиян, которые допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) к Играм в 2024 году, является унизительным. По его словам, традиционно от страны на Олимпиадах выступают порядка 150 человек.
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