Над районами Великой Новоселки в Донецкой Народной республике солдаты ВС РФ установили флаг России. Кадрами из населенного пункта, освобожденного 26 января, делится Минобороны.
«После зачистки Великой Новоселки от формирований киевского режима воины-гвардейцы установили государственные флаги Российской Федерации и знамена своих соединений во всех районах населенного пункта», — сообщили в военном ведомстве. Там отметили, что флаг над районами Великой Новоселки установили бойцы подразделения группировки «Восток».
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