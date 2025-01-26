В Великой Новоселке установили российский флаг. Видео

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Российские военные водрузили флаг РФ в Великой Новоселке
Российские военные водрузили флаг РФ в Великой Новоселке Фото:
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Над районами Великой Новоселки в Донецкой Народной республике солдаты ВС РФ установили флаг России. Кадрами из населенного пункта, освобожденного 26 января, делится Минобороны.

«После зачистки Великой Новоселки от формирований киевского режима воины-гвардейцы установили государственные флаги Российской Федерации и знамена своих соединений во всех районах населенного пункта», — сообщили в военном ведомстве. Там отметили, что флаг над районами Великой Новоселки установили бойцы подразделения группировки «Восток». 

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Над районами Великой Новоселки в Донецкой Народной республике солдаты ВС РФ установили флаг России. Кадрами из населенного пункта, освобожденного 26 января, делится Минобороны. «После зачистки Великой Новоселки от формирований киевского режима воины-гвардейцы установили государственные флаги Российской Федерации и знамена своих соединений во всех районах населенного пункта», — сообщили в военном ведомстве. Там отметили, что флаг над районами Великой Новоселки установили бойцы подразделения группировки «Восток». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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