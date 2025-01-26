Уроженец Курганской области Максим Храмцов, олимпийский чемпион по тхэквондо, принял участие в шоу на ТНТ «Титаны». Трансляция премьерного выпуска нового сезона состоялась на телеканале ТНТ 27 января.
«В шоу приняли участие 111 атлетов — мужчины и женщины. Среди них чемпионы страны и мира в различных видах спорта, известные блогеры, тренеры и даже космонавты. В числе участников — курганец Максим Храмцов», — сообщалось в эфире.
Некоторые блогеры повели себя некорректно с первых же минут появления в шоу, спровоцировав скандалы и драки. Однако спортсмены проявили выдержку и достойно держались на фоне этих конфликтов.
В премьерном выпуске участникам предстояло пройти первое испытание на скайлинге — специальном велотренажере. По итогам были выбраны по десять лучших и худших, справившихся с заданием. Храмцов показал средний результат и продолжит испытания в конкурентной борьбе через неделю.
Ранее URA.RU сообщало о том, что задания участникам придумывает нейросеть. Борются они за приз 10 миллионов рублей. Храмцов уже принимал участие в первом сезоне шоу. Ему и его соперникам предстоит прыгать на огромные расстояния, погружаться в ледяную воду, толкать многотонный кран и т.д.
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