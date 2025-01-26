26 января 2025
25 января 2025

Курганец принял участие в шоу на ТНТ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Максим Храмцов пришел на шоу во второй раз
Максим Храмцов пришел на шоу во второй раз Фото:

Уроженец Курганской области Максим Храмцов, олимпийский чемпион по тхэквондо, принял участие в шоу на ТНТ «Титаны». Трансляция премьерного выпуска нового сезона состоялась на телеканале ТНТ 27 января.

«В шоу приняли участие 111 атлетов — мужчины и женщины. Среди них чемпионы страны и мира в различных видах спорта, известные блогеры, тренеры и даже космонавты. В числе участников — курганец Максим Храмцов», — сообщалось в эфире.

Некоторые блогеры повели себя некорректно с первых же минут появления в шоу, спровоцировав скандалы и драки. Однако спортсмены проявили выдержку и достойно держались на фоне этих конфликтов.

В премьерном выпуске участникам предстояло пройти первое испытание на скайлинге — специальном велотренажере. По итогам были выбраны по десять лучших и худших, справившихся с заданием. Храмцов показал средний результат и продолжит испытания в конкурентной борьбе через неделю.

Ранее URA.RU сообщало о том, что задания участникам придумывает нейросеть. Борются они за приз 10 миллионов рублей. Храмцов уже принимал участие в первом сезоне шоу. Ему и его соперникам предстоит прыгать на огромные расстояния, погружаться в ледяную воду, толкать многотонный кран и т.д. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженец Курганской области Максим Храмцов, олимпийский чемпион по тхэквондо, принял участие в шоу на ТНТ «Титаны». Трансляция премьерного выпуска нового сезона состоялась на телеканале ТНТ 27 января. «В шоу приняли участие 111 атлетов — мужчины и женщины. Среди них чемпионы страны и мира в различных видах спорта, известные блогеры, тренеры и даже космонавты. В числе участников — курганец Максим Храмцов», — сообщалось в эфире. Некоторые блогеры повели себя некорректно с первых же минут появления в шоу, спровоцировав скандалы и драки. Однако спортсмены проявили выдержку и достойно держались на фоне этих конфликтов. В премьерном выпуске участникам предстояло пройти первое испытание на скайлинге — специальном велотренажере. По итогам были выбраны по десять лучших и худших, справившихся с заданием. Храмцов показал средний результат и продолжит испытания в конкурентной борьбе через неделю. Ранее URA.RU сообщало о том, что задания участникам придумывает нейросеть. Борются они за приз 10 миллионов рублей. Храмцов уже принимал участие в первом сезоне шоу. Ему и его соперникам предстоит прыгать на огромные расстояния, погружаться в ледяную воду, толкать многотонный кран и т.д. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...