26 января 2025

В ГД призвали не эвакуировать автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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Не у всех водителей есть возможность попросить кого-то привезти забытый документ на место
Не у всех водителей есть возможность попросить кого-то привезти забытый документ на место Фото:

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет 27 января законопроект, предлагающий запретить эвакуацию автомобилей при отсутствии у водителя регистрационных документов, за исключением случаев, когда автомобиль числится как угнанный. Об этом сообщает ТАСС.

«Единственным случаем задержания транспортного средства, когда у водителя отсутствуют документы на транспортное средство, является случай, когда транспортное средство числится в угоне. Информация о числящихся в угоне транспортных средствах не только доступна для сотрудников ГИБДД, но находится в публичном доступе на сайтах ГИБДД», — говорится в пояснительной записке.

По словам Нилова, в нынешних условиях даже законопослушные водители могут столкнуться с принудительным задержанием их автомобилей, если у них отсутствуют соответствующие документы. Это предложение направлено на защиту прав граждан от необоснованных ограничений их свободы передвижения.

Наиболее типичным является случай, когда водитель забывает какой-либо документ дома, на работе или в другом месте. Чаще всего водителям удается решить проблему на месте с помощью родственников или знакомых, которые доставляют забытый документ. Однако не все водители имеют такую возможность, говорится в пояснительной записке.

Ранее URA.RU сообщало об изменениях в правилах регистрации транспорта в ГИБДД. Полис ОСАГО для этого больше не нужен. Новшество вступит в силу с 1 марта. 

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет 27 января законопроект, предлагающий запретить эвакуацию автомобилей при отсутствии у водителя регистрационных документов, за исключением случаев, когда автомобиль числится как угнанный. Об этом сообщает ТАСС. «Единственным случаем задержания транспортного средства, когда у водителя отсутствуют документы на транспортное средство, является случай, когда транспортное средство числится в угоне. Информация о числящихся в угоне транспортных средствах не только доступна для сотрудников ГИБДД, но находится в публичном доступе на сайтах ГИБДД», — говорится в пояснительной записке. По словам Нилова, в нынешних условиях даже законопослушные водители могут столкнуться с принудительным задержанием их автомобилей, если у них отсутствуют соответствующие документы. Это предложение направлено на защиту прав граждан от необоснованных ограничений их свободы передвижения. Наиболее типичным является случай, когда водитель забывает какой-либо документ дома, на работе или в другом месте. Чаще всего водителям удается решить проблему на месте с помощью родственников или знакомых, которые доставляют забытый документ. Однако не все водители имеют такую возможность, говорится в пояснительной записке. Ранее URA.RU сообщало об изменениях в правилах регистрации транспорта в ГИБДД. Полис ОСАГО для этого больше не нужен. Новшество вступит в силу с 1 марта. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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