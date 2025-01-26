В ГД призвали не эвакуировать автомобили

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет 27 января законопроект, предлагающий запретить эвакуацию автомобилей при отсутствии у водителя регистрационных документов, за исключением случаев, когда автомобиль числится как угнанный. Об этом сообщает ТАСС.
«Единственным случаем задержания транспортного средства, когда у водителя отсутствуют документы на транспортное средство, является случай, когда транспортное средство числится в угоне. Информация о числящихся в угоне транспортных средствах не только доступна для сотрудников ГИБДД, но находится в публичном доступе на сайтах ГИБДД», — говорится в пояснительной записке.
По словам Нилова, в нынешних условиях даже законопослушные водители могут столкнуться с принудительным задержанием их автомобилей, если у них отсутствуют соответствующие документы. Это предложение направлено на защиту прав граждан от необоснованных ограничений их свободы передвижения.
Наиболее типичным является случай, когда водитель забывает какой-либо документ дома, на работе или в другом месте. Чаще всего водителям удается решить проблему на месте с помощью родственников или знакомых, которые доставляют забытый документ. Однако не все водители имеют такую возможность, говорится в пояснительной записке.
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