Украинских солдат держали за колючей проволокой в Британии, чтобы не сбежали. Видео

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Бойцы ВСУ, находящиеся на обучении в Великобритании, не могли покинуть город, в котором находились
Бойцы ВСУ, находящиеся на обучении в Великобритании, не могли покинуть город, в котором находились Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участников программы обучения ВСУ в Великобритании, готовящиеся к операции на территории РФ, держали за колючей проволокой на военной базе. Таким образом руководство учреждения и местные власти пытались избежать дезертирства среди мобилизованных украинцев.  Об этом сообщил военнослужащий, который сбежал в Россию.

«Он (пункт военной базы — прим. URA.RU) был огорожен обычной европейской такой сеткой, а сверху была колючая проволока <...>. В город доступа свободного не было. За периметр доступа свободного не было», — рассказал боец ВСУ Валерий Федорович С. РИА Новостям.

По его словам, мобилизованные бойцы украинской армии не могли покинуть город, так как местные власти и администрация выразили опасались их побега. Уточняется, что солдат ВСУ готовили к нападению на российский город Суджа в Курской области.

Ранее стало известно, что военнослужащие Украины покидают ряды 155-й бригады Вооруженных Сил Украины «Анна Киевская», которая проходила подготовку во Франции, сообщил командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый. Он не уточнил точное количество дезертиров, передает RT.

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Участников программы обучения ВСУ в Великобритании, готовящиеся к операции на территории РФ, держали за колючей проволокой на военной базе. Таким образом руководство учреждения и местные власти пытались избежать дезертирства среди мобилизованных украинцев.  Об этом сообщил военнослужащий, который сбежал в Россию. «Он (пункт военной базы — прим. URA.RU) был огорожен обычной европейской такой сеткой, а сверху была колючая проволока <...>. В город доступа свободного не было. За периметр доступа свободного не было», — рассказал боец ВСУ Валерий Федорович С. РИА Новостям. По его словам, мобилизованные бойцы украинской армии не могли покинуть город, так как местные власти и администрация выразили опасались их побега. Уточняется, что солдат ВСУ готовили к нападению на российский город Суджа в Курской области. Ранее стало известно, что военнослужащие Украины покидают ряды 155-й бригады Вооруженных Сил Украины «Анна Киевская», которая проходила подготовку во Франции, сообщил командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый. Он не уточнил точное количество дезертиров, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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