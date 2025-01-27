Участников программы обучения ВСУ в Великобритании, готовящиеся к операции на территории РФ, держали за колючей проволокой на военной базе. Таким образом руководство учреждения и местные власти пытались избежать дезертирства среди мобилизованных украинцев. Об этом сообщил военнослужащий, который сбежал в Россию.
«Он (пункт военной базы — прим. URA.RU) был огорожен обычной европейской такой сеткой, а сверху была колючая проволока <...>. В город доступа свободного не было. За периметр доступа свободного не было», — рассказал боец ВСУ Валерий Федорович С. РИА Новостям.
По его словам, мобилизованные бойцы украинской армии не могли покинуть город, так как местные власти и администрация выразили опасались их побега. Уточняется, что солдат ВСУ готовили к нападению на российский город Суджа в Курской области.
Ранее стало известно, что военнослужащие Украины покидают ряды 155-й бригады Вооруженных Сил Украины «Анна Киевская», которая проходила подготовку во Франции, сообщил командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый. Он не уточнил точное количество дезертиров, передает RT.
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