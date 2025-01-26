26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Жительница ЯНАО получит восьмикратную компенсацию от горбольницы за моральный вред

Лабытнангская городская больница выплатит пациентке 400 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пациентке в Лабытнанги причинили моральный вред
Пациентке в Лабытнанги причинили моральный вред Фото:

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) получит восьмикратную компенсацию морального вреда из-за некачественного оказания медицинской помощи Лабытнангской горбольницей. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружной прокуратуры. 

«Прокурор в суде апелляционной инстанции добился восьмикратного увеличения компенсации морального вреда жительнице Лабытнанги. В силу требований статьи 45 Гражданского процессуального кодекса России с участием прокурора Лабытнанги в городском суде рассмотрено исковое заявление местной жительницы о взыскании морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинской помощи ГБУЗ ЯНАО „Лабытнангская городская больница“, — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО. 

По данным источника, сперва суд решил в пользу пациентки взыскать с Лабытнангской горбольницы 50 тысяч рублей. Однако прокурор не согласился с постановлением и попросил увеличить размер выплаты. В итоге сумма компенсации морального вреда увеличилась до 400 тысяч рублей. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.

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Жительница Лабытнанги (ЯНАО) получит восьмикратную компенсацию морального вреда из-за некачественного оказания медицинской помощи Лабытнангской горбольницей. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружной прокуратуры.  «Прокурор в суде апелляционной инстанции добился восьмикратного увеличения компенсации морального вреда жительнице Лабытнанги. В силу требований статьи 45 Гражданского процессуального кодекса России с участием прокурора Лабытнанги в городском суде рассмотрено исковое заявление местной жительницы о взыскании морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинской помощи ГБУЗ ЯНАО „Лабытнангская городская больница“, — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО.  По данным источника, сперва суд решил в пользу пациентки взыскать с Лабытнангской горбольницы 50 тысяч рублей. Однако прокурор не согласился с постановлением и попросил увеличить размер выплаты. В итоге сумма компенсации морального вреда увеличилась до 400 тысяч рублей. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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