Жительница ЯНАО получит восьмикратную компенсацию от горбольницы за моральный вред

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) получит восьмикратную компенсацию морального вреда из-за некачественного оказания медицинской помощи Лабытнангской горбольницей. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружной прокуратуры.
«Прокурор в суде апелляционной инстанции добился восьмикратного увеличения компенсации морального вреда жительнице Лабытнанги. В силу требований статьи 45 Гражданского процессуального кодекса России с участием прокурора Лабытнанги в городском суде рассмотрено исковое заявление местной жительницы о взыскании морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинской помощи ГБУЗ ЯНАО „Лабытнангская городская больница“, — сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры ЯНАО.
По данным источника, сперва суд решил в пользу пациентки взыскать с Лабытнангской горбольницы 50 тысяч рублей. Однако прокурор не согласился с постановлением и попросил увеличить размер выплаты. В итоге сумма компенсации морального вреда увеличилась до 400 тысяч рублей. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.
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