26 января 2025
25 января 2025

Пермская фабрика замороженных продуктов заплатит штраф за антисанитарию

© Служба новостей «URA.RU»
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Фабрика нарушила регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции»
Фабрика нарушила регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции» Фото:

На пермской фабрике замороженных продуктов «Запросто» прошла проверка. Россельхознадзор по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю обнаружил в помещениях предприятия плесень и ржавчину.

«На холодильниках имеется ржавчина, на окнах отсутствует защитная сетка от насекомых, над окном вдоль стены — плесень. Организация привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также проверяющие обнаружили, что на вентиляции пыльно, а на мясорубке есть ржавчина, и отсутствует верхний слой краски. Это мешает мыть и дезинфицировать прибор. Кроме этого, сотрудники предприятия не маркировали емкости.

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На пермской фабрике замороженных продуктов «Запросто» прошла проверка. Россельхознадзор по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю обнаружил в помещениях предприятия плесень и ржавчину. «На холодильниках имеется ржавчина, на окнах отсутствует защитная сетка от насекомых, над окном вдоль стены — плесень. Организация привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа», — рассказали в пресс-службе ведомства. Также проверяющие обнаружили, что на вентиляции пыльно, а на мясорубке есть ржавчина, и отсутствует верхний слой краски. Это мешает мыть и дезинфицировать прибор. Кроме этого, сотрудники предприятия не маркировали емкости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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