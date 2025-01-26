Пермская фабрика замороженных продуктов заплатит штраф за антисанитарию

На пермской фабрике замороженных продуктов «Запросто» прошла проверка. Россельхознадзор по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю обнаружил в помещениях предприятия плесень и ржавчину.
«На холодильниках имеется ржавчина, на окнах отсутствует защитная сетка от насекомых, над окном вдоль стены — плесень. Организация привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Также проверяющие обнаружили, что на вентиляции пыльно, а на мясорубке есть ржавчина, и отсутствует верхний слой краски. Это мешает мыть и дезинфицировать прибор. Кроме этого, сотрудники предприятия не маркировали емкости.
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