В Екатеринбурге в квартире нашли два трупа

27 января 2025 в 12:32 Размер текста - 17 +

Причины смерти выясняет СКР Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в квартире на улице Репина найдены мертвыми двое мужчин. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками, сообщил URA.RU источник. «Две пары проводили время вместе, отдыхали, выпивали. В какой-то момент обоим мужчинам стало плохо, им вызвали скорую помощь. Медики определили у пациентов наркотическое отравление, поставили им уколы, от госпитализации парни отказались», — рассказал собеседник агентства. Спустя время девушки ушли гулять, а когда вернулись, застали жуткую картину: один из их сожителей лежал мертвым в одной комнате, второй — в другой. При них были найдены таблетки и пакетики с неизвестным веществом. Оно направлено на экспертизу. Ответ из пресс-службы свердловского СКР ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в квартире на улице Репина найдены мертвыми двое мужчин. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками, сообщил URA.RU источник. «Две пары проводили время вместе, отдыхали, выпивали. В какой-то момент обоим мужчинам стало плохо, им вызвали скорую помощь. Медики определили у пациентов наркотическое отравление, поставили им уколы, от госпитализации парни отказались», — рассказал собеседник агентства. Спустя время девушки ушли гулять, а когда вернулись, застали жуткую картину: один из их сожителей лежал мертвым в одной комнате, второй — в другой. При них были найдены таблетки и пакетики с неизвестным веществом. Оно направлено на экспертизу. Ответ из пресс-службы свердловского СКР ожидается.