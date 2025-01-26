26 января 2025

В Екатеринбурге в квартире нашли два трупа

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд военных следователей на овощебазу № 4. Екатеринбург , следственный комитет, автомобиль скр
Причины смерти выясняет СКР Фото:

В Екатеринбурге в квартире на улице Репина найдены мертвыми двое мужчин. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками, сообщил URA.RU источник.

«Две пары проводили время вместе, отдыхали, выпивали. В какой-то момент обоим мужчинам стало плохо, им вызвали скорую помощь. Медики определили у пациентов наркотическое отравление, поставили им уколы, от госпитализации парни отказались», — рассказал собеседник агентства.

Спустя время девушки ушли гулять, а когда вернулись, застали жуткую картину: один из их сожителей лежал мертвым в одной комнате, второй — в другой. При них были найдены таблетки и пакетики с неизвестным веществом. Оно направлено на экспертизу. Ответ из пресс-службы свердловского СКР ожидается.

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В Екатеринбурге в квартире на улице Репина найдены мертвыми двое мужчин. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками, сообщил URA.RU источник. «Две пары проводили время вместе, отдыхали, выпивали. В какой-то момент обоим мужчинам стало плохо, им вызвали скорую помощь. Медики определили у пациентов наркотическое отравление, поставили им уколы, от госпитализации парни отказались», — рассказал собеседник агентства. Спустя время девушки ушли гулять, а когда вернулись, застали жуткую картину: один из их сожителей лежал мертвым в одной комнате, второй — в другой. При них были найдены таблетки и пакетики с неизвестным веществом. Оно направлено на экспертизу. Ответ из пресс-службы свердловского СКР ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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