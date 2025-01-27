В Перми торговые центры будут бороться за арендаторов

В Перми в 2025 году вырастет конкуренция среди торговых центров. Такой прогноз дала руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова в telegram-канале ТРК «Семья».
«Эксперты по торговой недвижимости ожидают в 2025 году усиления конкуренции между арендодателями в Перми. Этот прогноз во многом связан со стратегиями развития российских брендов и сетей, которые сейчас занимают большую часть площадей в торговых центрах. Многие из них в 2025 году планируют пересматривать расположение торговых точек и закрывать неэффективные магазины», — рассказала Жданова.
Она добавила, что бренды не планируют открывать новые магазины из-за высокой ставки Центробанка и большой закредитованности. Компании если и будут заходить, то только в те торговые центры, где уже сформировался стабильный поток покупателей. При этом популярностью продолжат пользоваться зоны кафе, ресторанов, развлечений и социальные площадки.
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