В Перми торговые центры будут бороться за арендаторов

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Многие бренды не планируют открывать новые магазины
Многие бренды не планируют открывать новые магазины Фото:

В Перми в 2025 году вырастет конкуренция среди торговых центров. Такой прогноз дала руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова в telegram-канале ТРК «Семья».

«Эксперты по торговой недвижимости ожидают в 2025 году усиления конкуренции между арендодателями в Перми. Этот прогноз во многом связан со стратегиями развития российских брендов и сетей, которые сейчас занимают большую часть площадей в торговых центрах. Многие из них в 2025 году планируют пересматривать расположение торговых точек и закрывать неэффективные магазины», — рассказала Жданова.

Она добавила, что бренды не планируют открывать новые магазины из-за высокой ставки Центробанка и большой закредитованности. Компании если и будут заходить, то только в те торговые центры, где уже сформировался стабильный поток покупателей. При этом популярностью продолжат пользоваться зоны кафе, ресторанов, развлечений и социальные площадки.

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В Перми в 2025 году вырастет конкуренция среди торговых центров. Такой прогноз дала руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова в telegram-канале ТРК «Семья». «Эксперты по торговой недвижимости ожидают в 2025 году усиления конкуренции между арендодателями в Перми. Этот прогноз во многом связан со стратегиями развития российских брендов и сетей, которые сейчас занимают большую часть площадей в торговых центрах. Многие из них в 2025 году планируют пересматривать расположение торговых точек и закрывать неэффективные магазины», — рассказала Жданова. Она добавила, что бренды не планируют открывать новые магазины из-за высокой ставки Центробанка и большой закредитованности. Компании если и будут заходить, то только в те торговые центры, где уже сформировался стабильный поток покупателей. При этом популярностью продолжат пользоваться зоны кафе, ресторанов, развлечений и социальные площадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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