Власти ХМАО отрицают долги перед застройщиком перинатального центра в Сургуте

Департамент здравоохранения ХМАО считает необоснованными претензии компании «ВИС Инфраструктура», которая недовольна финансированием строительства перинатального центра в Сургуте. Окружные власти сообщили URA.RU, что все деньги за возведение и обслуживание здания давно выплачены, но застройщик отказывается передавать здание в собственность региона.
«На 31 декабря 2024 года субсидии, причитавшиеся частному партнеру, выплачены в полном объеме с учетом обстоятельств исполнения соглашения. На сегодняшний день ведется производство по иску Депздрава Югры о понуждении частного партнера к передаче объекта в государственную собственность, поскольку компания отказалась от такой передачи», — заявили в департаменте.
Соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) власти ХМАО и «ВИС Инфраструктура» заключили еще в 2014 году. Компания должна была построить, оборудовать и обслуживать центр до конца 2024 года, после чего передать его в собственность региона.
Однако стороны не раз спорили в суде по поводу денег. «ВИС Инфраструктура» пыталась увеличить стоимость проекта с 10 до 15 млрд рублей. Суд в этом отказал, посчитав требования необоснованными. Потом компания пыталась взыскать с округа больше 1,3 млрд рублей процентов по займам, которые взяла без согласования. Этот иск тоже отклонили. Еще был спор по поводу технического обслуживания центра. Компания требовала 302 млн рублей, но суд согласился только на 38 млн, которые округ выплатил сразу.
Сейчас суд рассматривает два новых дела. В первом окружные власти требуют передать центр в собственность, так как срок договора уже истек. Во втором «ВИС Инфраструктура» хочет оставить себе часть имущества центра стоимостью больше 4,3 млрд рублей.
Несмотря на разбирательства, перинатальный центр работает в обычном режиме. Власти утверждают, что все свои обязательства выполнили, а судебные споры никак не влияют на помощь пациентам.
Ранее URA.RU писало, что компания «ВИС Инфраструктура» отказалась передать перинатальный центр в Сургуте властям из-за долгов в 96 миллионов рублей. В пресс-службе застройщика утверждают, что выделяемые субсидии не покрывают расходы на строительство и обслуживание здания.
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