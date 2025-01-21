Застройщик объяснил причину конфликта с властями из-за перинатального центра в Сургуте

Компания «ВИС Инфраструктура» отказалась передать перинатальный центр в Сургуте властям ХМАО из-за того, что правительство не выполнило часть своих финансовых обязательств по соглашению. В пресс-службе застройщика URA.RU сообщили, что выделяемые субсидии не покрывают расходы на строительство и обслуживание здания.
«Судебное разбирательство связано с тем, что публичный партнер (правительство ХМАО в лице Депздрава) не исполнил ряд обязательств, закрепленных в соглашении о государственно-частном партнерстве, по которому построено здание перинатального центра. Он обязан компенсировать компании расходы на техническую эксплуатацию здания через ежегодные субсидии, однако с 2022 года выделяемых средств недостаточно для покрытия фактически понесенных эксплуатационных затрат», — сообщили агентству в компании.
По соглашению здание центра принадлежит компании «ВИС Инфраструктура». Оно передано медицинскому учреждению в аренду для работы. Объект должен был перейти в собственность региона по истечении установленного срока при условии, что обе стороны выполнят все взятые на себя обязательства.
«На 1 января 2025 года долг публичного партнера перед ООО „ВИС Инфраструктура“ превышает 96 миллионов рублей», — подчеркнули в компании. Пока долг не погашен, договор аренды продлили. Застройщик продолжает обслуживать центр, чтобы поддерживать его работу на должном уровне.
Кроме того, по утверждению представителей застройщика, окружные власти должны были провести инженерные и дорожные коммуникации к центру, но эти работы так и не выполнили. Компания «ВИС Инфраструктура» завершила их за свой счёт, но не получила денежного возмещения.
URA.RU направило запрос в Департамент здравоохранения ХМАО для получения комментариев. Ответ на запрос в настоящее время не поступил.
Ранее сообщалось, что Депздрав ХМАО подал иск к компании «ВИС Инфраструктура», требуя передать перинатальный центр в собственность региона. Срок соглашения истек 31 декабря 2024 года, однако застройщик не передал объект.
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