Застройщик объяснил причину конфликта с властями из-за перинатального центра в Сургуте

Застройщик отказался отдавать перинатальный центр в Сургуте из-за долгов властей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Застройщик перинатального центра в Сургуте не отдает объект из-за долгов властей ХМАО
Застройщик перинатального центра в Сургуте не отдает объект из-за долгов властей ХМАО Фото:

Компания «ВИС Инфраструктура» отказалась передать перинатальный центр в Сургуте властям ХМАО из-за того, что правительство не выполнило часть своих финансовых обязательств по соглашению. В пресс-службе застройщика URA.RU сообщили, что выделяемые субсидии не покрывают расходы на строительство и обслуживание здания.

«Судебное разбирательство связано с тем, что публичный партнер (правительство ХМАО в лице Депздрава) не исполнил ряд обязательств, закрепленных в соглашении о государственно-частном партнерстве, по которому построено здание перинатального центра. Он обязан компенсировать компании расходы на техническую эксплуатацию здания через ежегодные субсидии, однако с 2022 года выделяемых средств недостаточно для покрытия фактически понесенных эксплуатационных затрат», — сообщили агентству в компании.

По соглашению здание центра принадлежит компании «ВИС Инфраструктура». Оно передано медицинскому учреждению в аренду для работы. Объект должен был перейти в собственность региона по истечении установленного срока при условии, что обе стороны выполнят все взятые на себя обязательства.

«На 1 января 2025 года долг публичного партнера перед ООО „ВИС Инфраструктура“ превышает 96 миллионов рублей», — подчеркнули в компании. Пока долг не погашен, договор аренды продлили. Застройщик продолжает обслуживать центр, чтобы поддерживать его работу на должном уровне.

Кроме того, по утверждению представителей застройщика, окружные власти должны были провести инженерные и дорожные коммуникации к центру, но эти работы так и не выполнили. Компания «ВИС Инфраструктура» завершила их за свой счёт, но не получила денежного возмещения.

URA.RU направило запрос в Департамент здравоохранения ХМАО для получения комментариев. Ответ на запрос в настоящее время не поступил.

Ранее сообщалось, что Депздрав ХМАО подал иск к компании «ВИС Инфраструктура», требуя передать перинатальный центр в собственность региона. Срок соглашения истек 31 декабря 2024 года, однако застройщик не передал объект.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «ВИС Инфраструктура» отказалась передать перинатальный центр в Сургуте властям ХМАО из-за того, что правительство не выполнило часть своих финансовых обязательств по соглашению. В пресс-службе застройщика URA.RU сообщили, что выделяемые субсидии не покрывают расходы на строительство и обслуживание здания. «Судебное разбирательство связано с тем, что публичный партнер (правительство ХМАО в лице Депздрава) не исполнил ряд обязательств, закрепленных в соглашении о государственно-частном партнерстве, по которому построено здание перинатального центра. Он обязан компенсировать компании расходы на техническую эксплуатацию здания через ежегодные субсидии, однако с 2022 года выделяемых средств недостаточно для покрытия фактически понесенных эксплуатационных затрат», — сообщили агентству в компании. По соглашению здание центра принадлежит компании «ВИС Инфраструктура». Оно передано медицинскому учреждению в аренду для работы. Объект должен был перейти в собственность региона по истечении установленного срока при условии, что обе стороны выполнят все взятые на себя обязательства. «На 1 января 2025 года долг публичного партнера перед ООО „ВИС Инфраструктура“ превышает 96 миллионов рублей», — подчеркнули в компании. Пока долг не погашен, договор аренды продлили. Застройщик продолжает обслуживать центр, чтобы поддерживать его работу на должном уровне. Кроме того, по утверждению представителей застройщика, окружные власти должны были провести инженерные и дорожные коммуникации к центру, но эти работы так и не выполнили. Компания «ВИС Инфраструктура» завершила их за свой счёт, но не получила денежного возмещения. URA.RU направило запрос в Департамент здравоохранения ХМАО для получения комментариев. Ответ на запрос в настоящее время не поступил. Ранее сообщалось, что Депздрав ХМАО подал иск к компании «ВИС Инфраструктура», требуя передать перинатальный центр в собственность региона. Срок соглашения истек 31 декабря 2024 года, однако застройщик не передал объект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...