В сериале «Патриот», одним из генеральных продюсеров которого является Тина Канделаки, продолжит сниматься пермский актер Никита Пирожков. Артист присоединился к проекту еще в третьем сезоне в роли помощника Лены Сысариной. Как рассказал Пирожков URA.RU, в продолжении сериала его герой изменится.
«В новом сезоне „Патриота“ моего героя ждут невероятные изменения. От персонажа третьего сезона останутся только имя и отношение к жизни. Всего раскрывать не буду, но любовная линия будет, и будет довольно интересной и насыщенной на события», — сообщил актер.
Артист добавил, что в сериале ему больше всего нравится команда. Авторами проекта являются пермяки Николай Бурлак, Антон Зайцев, Алексей Базанов и Леонид Коньшин. С ними Пирожков в прошлом играл в КВН. Также артист тепло отзывается и о других специалистах, работавших над сериалом.
Никита Пирожков родился и вырос в Перми. Занимался в театральной студии «КОД» под руководством Марины Оленевой. Дебютировал в сериале «Реальные пацаны» в эпизодической роли. Состоял в труппе театра «У Моста». Окончил школу-студию МХАТ.
Ранее стало известно, что в четвертом сериале «Патриота» снялся пермяк Алексей Базанов, известный по «Реальным пацанам». Продолжение сериала с участием пермских артистов выйдет 10 февраля.
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