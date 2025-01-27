Еще один пермяк снимется в продолжении проекта Тины Канделаки. Фото

В четвертом сезоне сериала «Патриот» на ТНТ примет участие пермяк Пирожков
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый сезон сериала выйдет 10 февраля
Новый сезон сериала выйдет 10 февраля Фото:

В сериале «Патриот», одним из генеральных продюсеров которого является Тина Канделаки, продолжит сниматься пермский актер Никита Пирожков. Артист присоединился к проекту еще в третьем сезоне в роли помощника Лены Сысариной. Как рассказал Пирожков URA.RU, в продолжении сериала его герой изменится.

«В новом сезоне „Патриота“ моего героя ждут невероятные изменения. От персонажа третьего сезона останутся только имя и отношение к жизни. Всего раскрывать не буду, но любовная линия будет, и будет довольно интересной и насыщенной на события», — сообщил актер.

Артист добавил, что в сериале ему больше всего нравится команда. Авторами проекта являются пермяки Николай Бурлак, Антон Зайцев, Алексей Базанов и Леонид Коньшин. С ними Пирожков в прошлом играл в КВН. Также артист тепло отзывается и о других специалистах, работавших над сериалом.

Никита Пирожков родился и вырос в Перми. Занимался в театральной студии «КОД» под руководством Марины Оленевой. Дебютировал в сериале «Реальные пацаны» в эпизодической роли. Состоял в труппе театра «У Моста». Окончил школу-студию МХАТ.

Ранее стало известно, что в четвертом сериале «Патриота» снялся пермяк Алексей Базанов, известный по «Реальным пацанам». Продолжение сериала с участием пермских артистов выйдет 10 февраля.

Никита Пирожков присоединился к сериалу в третьем сезоне
Никита Пирожков присоединился к сериалу в третьем сезоне
Фото:

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В сериале «Патриот», одним из генеральных продюсеров которого является Тина Канделаки, продолжит сниматься пермский актер Никита Пирожков. Артист присоединился к проекту еще в третьем сезоне в роли помощника Лены Сысариной. Как рассказал Пирожков URA.RU, в продолжении сериала его герой изменится. «В новом сезоне „Патриота“ моего героя ждут невероятные изменения. От персонажа третьего сезона останутся только имя и отношение к жизни. Всего раскрывать не буду, но любовная линия будет, и будет довольно интересной и насыщенной на события», — сообщил актер. Артист добавил, что в сериале ему больше всего нравится команда. Авторами проекта являются пермяки Николай Бурлак, Антон Зайцев, Алексей Базанов и Леонид Коньшин. С ними Пирожков в прошлом играл в КВН. Также артист тепло отзывается и о других специалистах, работавших над сериалом. Никита Пирожков родился и вырос в Перми. Занимался в театральной студии «КОД» под руководством Марины Оленевой. Дебютировал в сериале «Реальные пацаны» в эпизодической роли. Состоял в труппе театра «У Моста». Окончил школу-студию МХАТ. Ранее стало известно, что в четвертом сериале «Патриота» снялся пермяк Алексей Базанов, известный по «Реальным пацанам». Продолжение сериала с участием пермских артистов выйдет 10 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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