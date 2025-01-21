Звезда «Реальных пацанов» и ученик Коляды вернулись в проект Тины Канделаки. Фото

Актеры Алексей Базанов и Антон Жижин снялись в продолжении сериала «Патриот»

21 января 2025 в 15:08 Размер текста - 17 +

Сериал «Патриот» выйдет в эфир через две недели Фото: пресс-служба телеканала ТНТ Антон Жижин, уроженец Верхней Пышмы, ученик драматурга Николая Коляды, и пермская звезда «Реальных пацанов» Алексей Базанов снялись в продолжении «народной комедии». Четвертый сезон сериала «Патриот» про честного парня выйдет 3 февраля. Как рассказал URA.RU актер, в этот раз на съемках ему пришлось бросить себе вызов. «Мне всегда нужно учиться новым навыкам, будь то жонглирование или удержание баланса на лонгборде. Я становлюсь лучше с каждым сезоном. Съемки с младенцами — это всегда очень непредсказуемая штука, потому что никогда не знаешь, как они себя поведут, и не можешь поставить им задачу. Но так как у меня у самого есть ребенок, то в общем-то эти съемки прошли легко», — поделился Жижин. Алексей Базанов вновь сыграет брата Сани Кучина Фото: пресс-служба телеканала ТНТ В четвертом сезоне главный герой Саня Кучин (Антон Жижин) пишет диплом в академии ФСБ, но решает развеяться и отправляется в родной город, где его ждет беременная возлюбленная Катя (Алена Савастова). Дома он обнаруживает, что родной брат с семьей бомжуют, старая знакомая Ленка Анастасия (Талызина) не вернулась из Армении, а его самого объявили погибшим. В сериале вновь появятся комик Дмитрий Журавлев, рэпер Нигатив, Владимир Сычков (сериал «Физрук») и другие. Продюсерами проекта стали Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский, а также Антон Зайцев, Антон Щукин, Артем Логинов. Сериал «Патриот» вышел на экраны в 2020 году. По сюжету Саня Кучин — добрый солдат, будто бы из русских сказок. Его главная мечта — чтобы Россия стала лучшей страной мира. Чтобы мечта осуществилась, главный герой наводит порядки в родном городе и помогает местным жителям найти моральные ориентиры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Антон Жижин, уроженец Верхней Пышмы, ученик драматурга Николая Коляды, и пермская звезда «Реальных пацанов» Алексей Базанов снялись в продолжении «народной комедии». Четвертый сезон сериала «Патриот» про честного парня выйдет 3 февраля. Как рассказал URA.RU актер, в этот раз на съемках ему пришлось бросить себе вызов. «Мне всегда нужно учиться новым навыкам, будь то жонглирование или удержание баланса на лонгборде. Я становлюсь лучше с каждым сезоном. Съемки с младенцами — это всегда очень непредсказуемая штука, потому что никогда не знаешь, как они себя поведут, и не можешь поставить им задачу. Но так как у меня у самого есть ребенок, то в общем-то эти съемки прошли легко», — поделился Жижин. В четвертом сезоне главный герой Саня Кучин (Антон Жижин) пишет диплом в академии ФСБ, но решает развеяться и отправляется в родной город, где его ждет беременная возлюбленная Катя (Алена Савастова). Дома он обнаруживает, что родной брат с семьей бомжуют, старая знакомая Ленка Анастасия (Талызина) не вернулась из Армении, а его самого объявили погибшим. В сериале вновь появятся комик Дмитрий Журавлев, рэпер Нигатив, Владимир Сычков (сериал «Физрук») и другие. Продюсерами проекта стали Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский, а также Антон Зайцев, Антон Щукин, Артем Логинов. Сериал «Патриот» вышел на экраны в 2020 году. По сюжету Саня Кучин — добрый солдат, будто бы из русских сказок. Его главная мечта — чтобы Россия стала лучшей страной мира. Чтобы мечта осуществилась, главный герой наводит порядки в родном городе и помогает местным жителям найти моральные ориентиры.