В результате столкновения УАЗ и Toyota в Новом Уренгое (ЯНАО) пострадали двое несовершеннолетних — ребенок из иномарки погиб на месте от полученных травм, а несовершеннолетнего пассажира УАЗа доставили в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ямала.
«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля „Toyota“ от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир автомобиля „УАЗ“ доставлены в больницу», — написали в официальном telegram-канале Госавтоинспекции Ямала.
Авария произошла на улице Западная Магистраль в районе моста через реку Седэ-Яха. Ранее URA.RU сообщало, что 27 января около 9 часов утра в городе Новый Уренгой произошло первое в 2025 году смертельное ДТП.
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