26 января 2025

В смертельном ДТП в ЯНАО пострадали двое детей. Фото

Госавтоинспекция Ямала раскрыла подробности ДТП в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети пострадали в смертельном ДТП
Дети пострадали в смертельном ДТП Фото:

В результате столкновения УАЗ и Toyota в Новом Уренгое (ЯНАО) пострадали двое несовершеннолетних — ребенок из иномарки погиб на месте от полученных травм, а несовершеннолетнего пассажира УАЗа доставили в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ямала.

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля „Toyota“ от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир автомобиля „УАЗ“ доставлены в больницу», — написали в официальном telegram-канале Госавтоинспекции Ямала.

Авария произошла на улице Западная Магистраль в районе моста через реку Седэ-Яха. Ранее URA.RU сообщало, что 27 января около 9 часов утра в городе Новый Уренгой произошло первое в 2025 году смертельное ДТП.

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В результате столкновения УАЗ и Toyota в Новом Уренгое (ЯНАО) пострадали двое несовершеннолетних — ребенок из иномарки погиб на месте от полученных травм, а несовершеннолетнего пассажира УАЗа доставили в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ямала. «В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля „Toyota“ от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир автомобиля „УАЗ“ доставлены в больницу», — написали в официальном telegram-канале Госавтоинспекции Ямала. Авария произошла на улице Западная Магистраль в районе моста через реку Седэ-Яха. Ранее URA.RU сообщало, что 27 января около 9 часов утра в городе Новый Уренгой произошло первое в 2025 году смертельное ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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