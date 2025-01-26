26 января 2025

Зимник между отдаленными селами Ямала открыли для проезда

Зимняя автодорога от Аксарки до Яр-Сале открыта для транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимник между Аксаркой и Яр-Сале открыли
Зимник между Аксаркой и Яр-Сале открыли Фото:

Зимник от Аксарки (ЯНАО) до Яр-Сале (ЯНАО) открыт для проезда с 15 часов, но только пока для машин массой до пяти тонн. Управление дорожным хозяйством округа сообщило в своих соцсетях, какие зимние автодороги доступны для проезда.

«С 15.00 открывается движение по всей протяженности зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Движение будет разрешено для всех автомобилей массой до пяти тонн», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На данный момент открыты зимние дороги: Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги — движение открыто только для полноприводных автомобилей массой до 25 тонн; Коротчаево — Красноселькуп — движение открыто для всех авто массой до 30 тонн. А также проезд возможен на главной переправе Салехард — Лабытнанги для всех автомобилей массой до 30 тонн.

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Зимник от Аксарки (ЯНАО) до Яр-Сале (ЯНАО) открыт для проезда с 15 часов, но только пока для машин массой до пяти тонн. Управление дорожным хозяйством округа сообщило в своих соцсетях, какие зимние автодороги доступны для проезда. «С 15.00 открывается движение по всей протяженности зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Движение будет разрешено для всех автомобилей массой до пяти тонн», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. На данный момент открыты зимние дороги: Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги — движение открыто только для полноприводных автомобилей массой до 25 тонн; Коротчаево — Красноселькуп — движение открыто для всех авто массой до 30 тонн. А также проезд возможен на главной переправе Салехард — Лабытнанги для всех автомобилей массой до 30 тонн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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