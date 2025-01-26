26 января 2025

Руководитель УК в Первоуральске попалась на краже более 18 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги. Челябинск, бухгалтерия, деньги, рубли
Деньги УК фигурантка воровала несколько лет Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) 52-летняя руководитель управляющей компании похитила за несколько лет более 18,1 миллиона рублей предприятия, всякий раз придумывая для этого предлог. Мошенница попалась, уголовное дело направили в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Под предлогом возмещения затрат на приобретение у индивидуальных предпринимателей товарно-материальных ценностей для выполнения работ и оказания услуг при управлении многоквартирными домами, а также под предлогом несуществующей задолженности она давала указания о переводе денежных средств на собственные счета и на подконтрольные ей счета предпринимателей», — пояснили в ведомстве. Деньги УК фигурантка воровала с октября 2017 года по декабрь 2023-го.

За время руководства женщина несколько раз меняла название организации и юридический адрес. Свердловчанку обвинили по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело направили в Первоуральский горсуд.

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В Первоуральске (Свердловская область) 52-летняя руководитель управляющей компании похитила за несколько лет более 18,1 миллиона рублей предприятия, всякий раз придумывая для этого предлог. Мошенница попалась, уголовное дело направили в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Под предлогом возмещения затрат на приобретение у индивидуальных предпринимателей товарно-материальных ценностей для выполнения работ и оказания услуг при управлении многоквартирными домами, а также под предлогом несуществующей задолженности она давала указания о переводе денежных средств на собственные счета и на подконтрольные ей счета предпринимателей», — пояснили в ведомстве. Деньги УК фигурантка воровала с октября 2017 года по декабрь 2023-го. За время руководства женщина несколько раз меняла название организации и юридический адрес. Свердловчанку обвинили по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело направили в Первоуральский горсуд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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