Руководитель УК в Первоуральске попалась на краже более 18 млн рублей

В Первоуральске (Свердловская область) 52-летняя руководитель управляющей компании похитила за несколько лет более 18,1 миллиона рублей предприятия, всякий раз придумывая для этого предлог. Мошенница попалась, уголовное дело направили в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Под предлогом возмещения затрат на приобретение у индивидуальных предпринимателей товарно-материальных ценностей для выполнения работ и оказания услуг при управлении многоквартирными домами, а также под предлогом несуществующей задолженности она давала указания о переводе денежных средств на собственные счета и на подконтрольные ей счета предпринимателей», — пояснили в ведомстве. Деньги УК фигурантка воровала с октября 2017 года по декабрь 2023-го.
За время руководства женщина несколько раз меняла название организации и юридический адрес. Свердловчанку обвинили по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело направили в Первоуральский горсуд.
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