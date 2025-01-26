Руководитель УК в Первоуральске попалась на краже более 18 млн рублей

27 января 2025 в 15:19 Размер текста - 17 +

Деньги УК фигурантка воровала несколько лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) 52-летняя руководитель управляющей компании похитила за несколько лет более 18,1 миллиона рублей предприятия, всякий раз придумывая для этого предлог. Мошенница попалась, уголовное дело направили в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Под предлогом возмещения затрат на приобретение у индивидуальных предпринимателей товарно-материальных ценностей для выполнения работ и оказания услуг при управлении многоквартирными домами, а также под предлогом несуществующей задолженности она давала указания о переводе денежных средств на собственные счета и на подконтрольные ей счета предпринимателей», — пояснили в ведомстве. Деньги УК фигурантка воровала с октября 2017 года по декабрь 2023-го. За время руководства женщина несколько раз меняла название организации и юридический адрес. Свердловчанку обвинили по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело направили в Первоуральский горсуд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) 52-летняя руководитель управляющей компании похитила за несколько лет более 18,1 миллиона рублей предприятия, всякий раз придумывая для этого предлог. Мошенница попалась, уголовное дело направили в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Под предлогом возмещения затрат на приобретение у индивидуальных предпринимателей товарно-материальных ценностей для выполнения работ и оказания услуг при управлении многоквартирными домами, а также под предлогом несуществующей задолженности она давала указания о переводе денежных средств на собственные счета и на подконтрольные ей счета предпринимателей», — пояснили в ведомстве. Деньги УК фигурантка воровала с октября 2017 года по декабрь 2023-го. За время руководства женщина несколько раз меняла название организации и юридический адрес. Свердловчанку обвинили по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело направили в Первоуральский горсуд.