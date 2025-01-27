Полиция установила личность пермячки, которая устроила дебош в центре Перми

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Полицейские приехали на место, где пермячка устроила дебош
Полицейские приехали на место, где пермячка устроила дебош Фото:

Сотрудники полиции выяснили кем является женщина, которая раскидала мусор и разбила стекло в подъезде одного из домов по ул. Революции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«Сообщение о произошедшем поступило дежурному 26 января. На место выехали сотрудники полиции. В ходе работы личность женщины была установлена. Ею оказалась 52-летняя жительница соседнего дома. Сейчас проводится проверка на установление всех обстоятельств произошедшего», — пояснили в полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что пермячка решила испортить имущество в подъезде, потому что жильцы дома отказались покупать у нее автомобильный бампер. Помимо беспорядка женщина стучала людям в окна и кричала.

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Сотрудники полиции выяснили кем является женщина, которая раскидала мусор и разбила стекло в подъезде одного из домов по ул. Революции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «Сообщение о произошедшем поступило дежурному 26 января. На место выехали сотрудники полиции. В ходе работы личность женщины была установлена. Ею оказалась 52-летняя жительница соседнего дома. Сейчас проводится проверка на установление всех обстоятельств произошедшего», — пояснили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что пермячка решила испортить имущество в подъезде, потому что жильцы дома отказались покупать у нее автомобильный бампер. Помимо беспорядка женщина стучала людям в окна и кричала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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