Полиция установила личность пермячки, которая устроила дебош в центре Перми

Сотрудники полиции выяснили кем является женщина, которая раскидала мусор и разбила стекло в подъезде одного из домов по ул. Революции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.
«Сообщение о произошедшем поступило дежурному 26 января. На место выехали сотрудники полиции. В ходе работы личность женщины была установлена. Ею оказалась 52-летняя жительница соседнего дома. Сейчас проводится проверка на установление всех обстоятельств произошедшего», — пояснили в полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что пермячка решила испортить имущество в подъезде, потому что жильцы дома отказались покупать у нее автомобильный бампер. Помимо беспорядка женщина стучала людям в окна и кричала.
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