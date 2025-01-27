Чиновникам от медицины повышают зарплаты в ЯНАО

Правительство Ямала увеличило оклады сотрудникам медицинского центра обеспечения
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Ямала подняли оклады мединским чиновникам
Власти Ямала подняли оклады мединским чиновникам Фото:

Правительство Ямала увеличило оклады должностных лиц медицинского информационно-аналитического центра и центра ресурсного распределения — от 10,5% до 15,5%. Увеличение оклада произойдет из-за перераспределения премиальной части в гарантированную, об этом сообщили на сайте окружного правительства.

«Изменения вносятся для приведения документа в соответствие с федеральным законодательством: проект определяет увеличение должностных окладов от 10,5 до 15,5% работников дирекции по финансированию, медицинского информационно-аналитического центра и центра ресурсного обеспечения путем перераспределения стимулирующей части в структуре заработной платы в гарантированную (оклад)», — сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО. Постановление опубликовано на сайте правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала с 1 января 2025 года приняли решение увеличить оклады учителям и воспитателям более чем на 20%. Соответствующее постановление вышло на сайте правительства ЯНАО.

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Правительство Ямала увеличило оклады должностных лиц медицинского информационно-аналитического центра и центра ресурсного распределения — от 10,5% до 15,5%. Увеличение оклада произойдет из-за перераспределения премиальной части в гарантированную, об этом сообщили на сайте окружного правительства. «Изменения вносятся для приведения документа в соответствие с федеральным законодательством: проект определяет увеличение должностных окладов от 10,5 до 15,5% работников дирекции по финансированию, медицинского информационно-аналитического центра и центра ресурсного обеспечения путем перераспределения стимулирующей части в структуре заработной платы в гарантированную (оклад)», — сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО. Постановление опубликовано на сайте правительства. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала с 1 января 2025 года приняли решение увеличить оклады учителям и воспитателям более чем на 20%. Соответствующее постановление вышло на сайте правительства ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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