Чиновникам от медицины повышают зарплаты в ЯНАО

Правительство Ямала увеличило оклады должностных лиц медицинского информационно-аналитического центра и центра ресурсного распределения — от 10,5% до 15,5%. Увеличение оклада произойдет из-за перераспределения премиальной части в гарантированную, об этом сообщили на сайте окружного правительства.
«Изменения вносятся для приведения документа в соответствие с федеральным законодательством: проект определяет увеличение должностных окладов от 10,5 до 15,5% работников дирекции по финансированию, медицинского информационно-аналитического центра и центра ресурсного обеспечения путем перераспределения стимулирующей части в структуре заработной платы в гарантированную (оклад)», — сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО. Постановление опубликовано на сайте правительства.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала с 1 января 2025 года приняли решение увеличить оклады учителям и воспитателям более чем на 20%. Соответствующее постановление вышло на сайте правительства ЯНАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!