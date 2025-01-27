Начальнику пермского ГУФСИН Леониду Мустайкину прочат повышение

Начальнику ГУФСИН по Пермскому краю Леониду Мустайкину присвоят новое звание. Это должно произойти после инспекторской проверки, которая пройдет в Прикамье в феврале. О повышении и возможном переезде URA.RU рассказали сразу несколько источников в силовом ведомстве.
«Результатом проверки должна стать удовлетворительная оценка работы пермского ГУФСИН. В этом случае Мустайкину присвоят звание генерал-лейтенанта. Сейчас он генерал-майор», — уточнили собеседники агентства.
Инсайдеры также сообщили, что в кулуарах управления обсуждают будущее назначение Леонида Мустайкина на должность заместителя директора ФСИН России. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ФСИН России.
Проверка в краевом ГУФСИН должна начаться в феврале. Это инспекторская ревизия работы управления, которая проводится каждые пять лет. Ее длительность может составлять до одного месяца.
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