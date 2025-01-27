27 января 2025

Начальнику пермского ГУФСИН Леониду Мустайкину прочат повышение

© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал-майора Мустайкина ждет повышение
Генерал-майора Мустайкина ждет повышение Фото:

Начальнику ГУФСИН по Пермскому краю Леониду Мустайкину присвоят новое звание. Это должно произойти после инспекторской проверки, которая пройдет в Прикамье в феврале. О повышении и возможном переезде URA.RU рассказали сразу несколько источников в силовом ведомстве.

«Результатом проверки должна стать удовлетворительная оценка работы пермского ГУФСИН. В этом случае Мустайкину присвоят звание генерал-лейтенанта. Сейчас он генерал-майор», — уточнили собеседники агентства.

Инсайдеры также сообщили, что в кулуарах управления обсуждают будущее назначение Леонида Мустайкина на должность заместителя директора ФСИН России. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ФСИН России.

Проверка в краевом ГУФСИН должна начаться в феврале. Это инспекторская ревизия работы управления, которая проводится каждые пять лет. Ее длительность может составлять до одного месяца.

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Начальнику ГУФСИН по Пермскому краю Леониду Мустайкину присвоят новое звание. Это должно произойти после инспекторской проверки, которая пройдет в Прикамье в феврале. О повышении и возможном переезде URA.RU рассказали сразу несколько источников в силовом ведомстве. «Результатом проверки должна стать удовлетворительная оценка работы пермского ГУФСИН. В этом случае Мустайкину присвоят звание генерал-лейтенанта. Сейчас он генерал-майор», — уточнили собеседники агентства. Инсайдеры также сообщили, что в кулуарах управления обсуждают будущее назначение Леонида Мустайкина на должность заместителя директора ФСИН России. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ФСИН России. Проверка в краевом ГУФСИН должна начаться в феврале. Это инспекторская ревизия работы управления, которая проводится каждые пять лет. Ее длительность может составлять до одного месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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