В Тюменской области вырос размер ежемесячной выплаты из маткапитала: как ее получить

В Тюменской области ежемесячная выплата из маткапитала выросла до суммы в 17 201 рубль. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Соцфонда РФ. Как получить деньги и кто может на них претендовать — в материале URA.RU.
«С 1 января в Тюменской области увеличился размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Она равна региональному прожиточному минимуму для детей и составляет 17 201 рубль», — рассказали в ведомстве.
Кто может получить ежемесячную выплату из маткапитала
Этот вид поддержки положен семьям, где есть родные или усыновленные дети в возрасте до трех лет. При этом размер среднедушевого дохода не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума на душу населения. Это 35 466 рублей.
Как подать заявление на выплату
Если семья ранее уже получала этот вид поддержки, то сумму пересчитают автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно.
Если же такая помощь будет оказана впервые, то заявление принимают на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе отделения СФР по Тюменской области. Если в семье несколько детей до трех лет, то заявление можно подать на каждого ребенка.
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