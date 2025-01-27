Росгвардейцы в Пермском крае накрыли нарколабораторию

Сотрудники Росгвардии и полиции задержали жителей Подмосковья, которые делали наркотики в деревине рядом с Березниками (Пермский край). У них изъяли около 8,5 килограммов мефедрона.
«Правоохранители задержали двух жителей Подмосковья 1995 и 1981 годов рождения, организовавших кустарное производство синтетики в бывшем промышленном здании. В ходе обысков обнаружили реактор, лабораторную посуду и около двух тонн прекурсоров», — сказано на сайте Росгвардии Пермского края.
Уточняется, что также росгвардейцы задержали жителя Свердловской области, которого подозревают в сбыте наркотиков, изготовленных в этой лаборатории. Он оборудовал тайники в Березниковском округе.
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